Руководство LG сообщило о скором дебюте G6

Главный технический директор LG Скотт Ан подтвердил разработку и название следующего флагманского смартфона LG G6. Он упомянул, что новинка выйдет на рынок уже в самом ближайшем будущем, а презентация устройства, как и ожидалось, пройдёт на выставке MWC 2017 в конце февраля. Тем не менее, по словам представителя компании, у них есть и другая дата для анонса, однако подробности не разглашаются. LG G6 дебютирует на рынках Северной Америки, Европы и Южной Кореи. Интересно, что в новинке LG откажется от использования модульного дизайна из-за его невысокой популярности в G5.
Компания прокомментировала, что собирается сосредоточиться на удобстве использования и внешнем виде. Аналитики полагают, что цена на устройство останется стандартной для флагмана - от $500 до $600. Между тем ранее появились слухи, что производить LG G6 будет дешевле, чем предшественник, что позволит мобильному подразделению компании вернуть прибыль после нескольких кварталов убытков. Представители LG также заявили, что смартфоны под их брендом несомненно будут выходить и дальше.
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