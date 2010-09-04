Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,321 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Руководство LG сообщило о скором дебюте G6

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:52
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,400
Благодарностей: 2,090
КП: 0.106

награды Волшебный горшочек 
Руководство LG сообщило о скором дебюте G6

Главный технический директор LG Скотт Ан подтвердил разработку и название следующего флагманского смартфона LG G6. Он упомянул, что новинка выйдет на рынок уже в самом ближайшем будущем, а презентация устройства, как и ожидалось, пройдёт на выставке MWC 2017 в конце февраля. Тем не менее, по словам представителя компании, у них есть и другая дата для анонса, однако подробности не разглашаются. LG G6 дебютирует на рынках Северной Америки, Европы и Южной Кореи. Интересно, что в новинке LG откажется от использования модульного дизайна из-за его невысокой популярности в G5.


Компания прокомментировала, что собирается сосредоточиться на удобстве использования и внешнем виде. Аналитики полагают, что цена на устройство останется стандартной для флагмана - от $500 до $600. Между тем ранее появились слухи, что производить LG G6 будет дешевле, чем предшественник, что позволит мобильному подразделению компании вернуть прибыль после нескольких кварталов убытков. Представители LG также заявили, что смартфоны под их брендом несомненно будут выходить и дальше.

Источник.
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Работаю с Hyip-Cruiser.com - бонусы, страховки, компенсации|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
новости, технологии
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Fitch сообщило о крупных потерях в четырех российских банках Pankow Новости в мире финансов и инвестиций 1 11.11.2016 10:57
Агентство «Фергана» сообщило о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова LanO Политика и экономика 5 01.09.2016 15:45
СМИ сообщило о планах разместить в ФРГ 20 атомных бомб из США rokulikov Политика и экономика 4 25.09.2015 00:28
Создатели соцсети Secret объявили о ее скором закрытии kamol_mix Новости технологий и интернета 2 30.04.2015 12:42
МЭР РФ сообщило о будущем курсе рубля Grekoff Новости в мире финансов и инвестиций 16 26.05.2014 10:38

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TheGOLDskull
expectfund - expectfund.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Газопровод в Крым строят в авральном режиме из-за резкого падения добычи газа В Крыму
От Gannibal Barka в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kingcasha
Ароматизированная чашка, которая придает простой воде фруктовый вкус собрала $70 тыс
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Обзор электронной коммерции в мире (инфографика)
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Roma483
Высокропроцентники, ответьте!!
От Roma483 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
Нефтяники в отчаянии
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube