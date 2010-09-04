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Sony и LG воплощают в жизнь технологии из старых патентов Apple

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Sony и LG воплощают в жизнь технологии из старых патентов Apple

Два года назад стало известно о патенте Apple на использование дисплея со встроенными динамиками в фирменных устройствах. Заявка была подана в 2012 году, и длительное время описанные в ней технологии казались пришельцами из будущего. Тем не менее уже в этом году на выставке CES 2017 компании Sony и LG представили рабочие прототипы телевизоров на базе OLED-панелей со встроенными динамиками, что может послужить серьёзным прорывом в сфере аудио.


LG назвала свою версию технологии Crystal Sound OLED и продемонстрировала её в действии на презентации.


Интересно также то, что интеграция динамиков с дисплеем требует OLED-панели, а в то время когда Apple заполняла патентную заявку, дисплеи на органических светодиодах компания не планировала использовать в iPhone. Возможно, технология предназначена для Mac или других i-устройств, которые мы увидим в будущем.

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