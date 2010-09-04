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Межбанк: аукцион неслыханной щедрости закончен

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Старый Сегодня, 15:36
#1
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Межбанк: аукцион неслыханной щедрости закончен

В пятницу потенциал снижения котировок доллара на межбанке будет исчерпан и курс ждет коррекция в сторону роста. Причина проста — объемы обязательной продажи, скопившиеся за новогодние праздники, уже проданы. Сегодня рынок проработает в обычном режиме, но с низкими объемами операций. Во-первых — значительная часть клиентов еще отдыхает до 10 числа; во-вторых — в пятницу (да еще и перед новой чередой рождественских праздников) многие участники рынка традиционно снизят деловую активность. На этом фоне любая крупная сделка на рынке будет существенно менять соотношение спроса и предложения валюты, что усилит волатильность курса. При этом, поскольку потенциал предложения валюты существенно снизился (почти все продано 4 и 5 января), а импортеры уже накопили необходимую сумму гривневой ликвидности для начала активных покупок валюты — сегодня спрос будет превышать предложение, что приведет к росту курса доллара на межбанке. «Минфин» не исключает того, что если курс существенно вырастет и вернется к уровню близкому к 27 гривнам, Нацбанк — чтобы избежать существенных перекосов на рынке — продаст часть купленной вчера валюты на аукционе. Но это маловероятно. Скорее всего, регулятор предоставит рынку самому находить равновесный курс.Ситуация изменится 10 и 11 числа, когда из-за рождественских выходных в Украине, обязательная продажа за эти праздничные дни опять выйдет на межбанк и это создаст предпосылки для превышения предложения валюты над спросом. Пока же участников торгов сегодня ожидает рост валютных котировок, чем с радостью воспользуются спекулянты, играющие на повышение.

«Минфин» прогнозирует объем операций 6 января в пределах до 220-270 млн долларов при совершении до 400-470 сделок.

Не «поверил» в укрепление гривны пока и наличный валютный рынок. Котировки продажи наличного доллара в банках и обменниках финкомпаний — не упали. Курсы в банках на 10 утра: прием — 26,30-27,50 и продажа 27,70-27,90 гривен, а в обменниках финансовых компаний — покупка 27,70-27,75 гривен и продажа 27,85-27,95 гривен.

Мониторинг настроений валютного рынка:

По данным нашего опроса участников рынка по официальному курсу доллара — оптимизма у сторонников гривны прибавилось. 64% опрошенных считают, что курс НБУ по доллару будет ниже 26,50 гривен. 36% респондентов пока уверены в его росте свыше 26,51 гривны.

Прогнозы по курсу доллара на межбанке для гривны также существенно улучшились.54% респондентов уверены в снижении котировок безналичного доллара ниже 26,50 гривен. 46% респондентов считают, что доллар будет выше 26,51 гривны.

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Старый Сегодня, 16:24
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
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Re: Межбанк: аукцион неслыханной щедрости закончен
Ну если будет курс 26.50 и ниже то будет отлично, так как ослабление гривны никому не нужно и это факт, да и стабильности от этого не прибавится нац валюте.
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банк, новости
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