В Нацбанке Украины рассказали, как планируют поддержать курс гривны

Нацбанк Украины (НБУ) планирует продать на валютном аукционе около 100 млн долларов для предотвращения избыточных колебаний обменного курса гривны, говорится в сообщении пресс-службы регулятора со ссылкой на директора департамента открытых рынков НБУ Сергея Пономаренко.
«В связи с этим, чтобы предотвратить избыточные колебания обменного курса гривны и одновременно пополнить международные резервы, Национальный банк Украины объявил о проведении аукциона по покупке иностранной валюты. Объем аукциона — до 100 млн долларов», — говорится в сообщении.
В регуляторе отметили, что на межбанковском валютном рынке наблюдается временный избыточный спрос на иностранную валюту в связи с совпадением рождественских выходных на Украине и рабочими днями в Европе. В течение этих дней валютная выручка продолжала поступать через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе, и, как следствие, предложение валюты на этой неделе преобладает над спросом на нее.
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