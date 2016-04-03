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BITFINANCIAL-bitfinancial.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:07
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.04.2016
Сообщений: 862
Благодарностей: 316
КП: 0.000
BITFINANCIAL-bitfinancial.io
Я не админ и админа не знаю! прошу не судить строго,это моя первая тема!))

Старт 06.01.2017

Регистрация-https://bitfinancial.io/?ref=HYIPlist

Особенности:

Язык-ENG
Принимает-Bitcoin
Тип выплат-Инстант
Рефка-5 %
Представительская-10 %
Мин.депозит-0.001 BTC
Мин, вывод-0.0001 BTC
Возврат депозита:после 24 часов с -5%

Планы-0.15 % в час В день-3,6%

мой деп- 0.1BTC 21ff9812f1ac715f3573671f5eebb2cb74e9a30b7826769954 1501f3206008ca

Если будут вопросы пишите в лс и рефы и простые люди помогу!!! ))!
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!
Vernon на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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