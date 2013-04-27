Cosmo-farm.com - COSMO-FARM

Я не админ!!!
Старт проекта "COSMO-FARM" : 02.01.2017 года.
Об игре:
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Добро пожаловать в космическую стратегию с выводом средств! Покупайте летающие тарелки различного типа, которые будут добывать осколки звёзд. Осколки будут накапливаться в хранилище, собирайте их. Продавайте осколки и получайте за них звёзды. Обменивайте звёзды на реальные деньги, либо покупайте больше тарелок, чтобы они - приносили вам еще больше прибыли!
Автоматическое накопление прибыли. Сбор прибыли происходит без потерь и ограничений по времени!
Автоматические выплаты денег на ваш PAYEER кошелек.
Отсутствие платежных баллов и ограничений!
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Приглашайте в игру своих друзей и знакомых, Вы будете получать 10% на счёт для покупок от каждого пополнения баланса приглашенным вами человеком. Доход ничем не ограничен.
В игре всегда можно посмотреть статистику проекта. Она отображается в реальном времени и вы всегда в курсе. Резерв системы на выкуп гарантирует пользователям автоматический выкуп и получение стабильного дохода.
Игровой курс:
Распределение звезд при продаже: 69% на счет для покупок и 31% на счет для вывода. (При поднятии уровень аккаунта поднимается процент на вывод при продажи осколков) Таблица процентов ниже.
100 осколков = 1 звезда
100 звезд = 1 рубль.
~ При регистрации 2 тарелки первого уровня в подарок.
~ Минимальный вклад в проект всего 10 рублей для активации выплат.
~ Три вида бонуса
~ Серфинг на ВЫВОД
~ Реклама
~ Конкурс рефералов и инвесторов
~ Обмен тарелок
~ Обмен звезд +5%
~ Чат
Таблица процента на вывод при повышения уровня аккаунта:
Маркетинг:
РЕГИСТРАЦИЯ/ОЗНАКОМЛЕНИЕ
Мой вклад в проект: