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Разработчик из Черкасс создал приложение, которое поможет украинцам победить суржик

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Старый Сегодня, 14:44
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Имя: Филипп
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Инвестирую в: Стартапы
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Разработчик из Черкасс создал приложение, которое поможет украинцам победить суржик
Разработчик из Черкасс создал приложение, которое поможет украинцам победить суржик

Украинский язык очень богат и красив, но, к сожалению, большинство украинцев сегодня разговаривают на суржике. Разработчики из Черкасс решили помочь своим соотечественникам очистить речь от этой напасти и создали бесплатное мобильное приложение Р.І.Д. Его цель — не только научить народ разговаривать на родном языке, но в целом популяризовать национальную культуру и слово.



Работа приложения построена на геймификации. Пользователям предлагается каждый день изучать три новых украинских слова, углубляясь и символику и происхождение слов, а за это получать игровую валюту — «пісок часу». Затем ее можно обменивать на истории об Украине, ее традициях и культуре.

По мнению составителей приложения, людьми, которые знают свою культуру и говорят на своем языке, сложнее манипулировать. В этом и основная цель проекта — дать украинцам понимание своего происхождения, этноса, научить отличать правду от лжи и фальсификаций, которые можно нередко встретить в СМИ и даже в учебниках по истории Украины.

Приложение доступно для Android и iOS. Инициатором проекта стал черкасский программист Максим Тымчий. По его словам, Р.І.Д. — полностью некоммерческий проект, который создает команда волонтеров, состоящая на сегодня из 10 человек.
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