Разработчик из Черкасс создал приложение, которое поможет украинцам победить суржик
Украинский язык очень богат и красив, но, к сожалению, большинство украинцев сегодня разговаривают на суржике. Разработчики из Черкасс решили помочь своим соотечественникам очистить речь от этой напасти и создали бесплатное мобильное приложение Р.І.Д.
Его цель — не только научить народ разговаривать на родном языке, но в целом популяризовать национальную культуру и слово.
Работа приложения построена на геймификации. Пользователям предлагается каждый день изучать три новых украинских слова, углубляясь и символику и происхождение слов, а за это получать игровую валюту — «пісок часу». Затем ее можно обменивать на истории об Украине, ее традициях и культуре.
По мнению составителей приложения, людьми, которые знают свою культуру и говорят на своем языке, сложнее манипулировать. В этом и основная цель проекта — дать украинцам понимание своего происхождения, этноса, научить отличать правду от лжи и фальсификаций, которые можно нередко встретить в СМИ и даже в учебниках по истории Украины.
Приложение доступно для Android и iOS. Инициатором проекта стал черкасский программист Максим Тымчий. По его словам, Р.І.Д. — полностью некоммерческий проект, который создает команда волонтеров, состоящая на сегодня из 10 человек.