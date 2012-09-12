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maria-inv.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 14:32
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.05.2015
Сообщений: 1,374
Благодарностей: 611
КП: 0.070
maria-inv.com
Дата открытия финансовой компании 15 декабря 2016 года.


О компании:

Maria-inv.com новаторский и практический инвестиционной программы. Мы торгуем с цифровыми средствами онлайн, которые приветствуют участников со всего мира.

Инвестиционные планы:

1) План 80 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.
Plan Spent Amount hour Profit (%)
PLAN A 5.00-299.00 1.29
PLAN B 300.00-5000.00 1.35
2) План 40 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.
Plan Spent Amount hour Profit (%)
PLAN A 300.00-999.00 5.20
PLAN B 999.00-30000.00 7.10
3) План 20 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.
Plan Spent Amount hour Profit (%)
PLAN A 1000.00-3000.00 19.20
PLAN B 3000.00-100000.00 23.90

Платежные системы:

Perfect Money,USD
Advanced Cash,USD
PAYEER,USD
Bitcoin
Litecoin

Партнерская программа:

Зарабатывайте,даже если вы не инвестировали!

Используйте нашу реферальную программу и заработайте до 3% -10% от депозитов ваших рефералов!


Мои вклады в финансовую компанию:





01.05.17 13:41 Account Transfer -11.00 Sent Payment: 11.00 USD to account U12213416 from U7664***. Batch: 159325904. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to User Bobsled.

01.06.17 10:35 Account Transfer -11.00 Sent Payment: 11.00 USD to account U12213416 from U7664***. Batch: 159411676. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to User Bobsled.
Посмотрите сайт здесь:

http://www.maria-inv.com/?ref=Bobsled

Мои вклады в финансовую компанию:

Темы на заграничных форумах:

http://www.dreamteammoney.com/index....owtopic=342126

http://www.moneymakergroup.com/Maria...a-t528939.html


Выплаты инстант.

Контактная информация:

Адрес: 6 BURROW GREEN, CHIGWELL, ESSEX, GB, IG7 4HA

Электронная почта: admin@maria-inv.com
Anglijsk вне форума  
Старый Сегодня, 14:35
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.05.2015
Сообщений: 1,374
Благодарностей: 611
КП: 0.070
Автор темы Re: maria-inv.com
Maria-inv.com платит инстант.

01.06.17 10:29 Account Receive +9.17 Received Payment 9.17 USD from account U12213416 to account U7664***. Batch: 159411101. Memo: API Payment. Withdrawal to Bobsled from maria-inv.com.
Anglijsk вне форума  
Старый Сегодня, 14:45
#3
VIP-INVESTS.COM
Премиум
 
Аватар Sportsmen777
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.05.2013
Сообщений: 4,767
Благодарностей: 1,171
КП: 0.143
Re: maria-inv.com
Почас и с 15 декабря работает ?
В этом плане начисление ежечасно по 19.2% ? - PLAN A 1000.00-3000.00 19.20
__________________
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ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ! - ПРОЕКТ ОТ КОМАНДЫ МММ 2011 RB=100%
РЕФБЕК ДО 200%, СКРОМНЫЙ ПОРТФЕЛЬ СТРАХОВКИ В ХАЙПАХ - НУЖНЫ ЛИ ОНИ ???
БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОФИТА, ПЕРЕОДЕЛСЯ 22 ДЕКАБРЯ 2016
Sportsmen777 вне форума  
Старый Сегодня, 14:50
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,511
Благодарностей: 6,109
КП: 0.213

награды Волшебный горшочек 
Re: maria-inv.com
Цитата:
Сообщение от Sportsmen777 Посмотреть сообщение
Почас и с 15 декабря работает ?
Серьёзный почас получается )
__________________
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moskva на форуме  
Старый Сегодня, 14:52
#5
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 1,740
Благодарностей: 1,302
КП: 0.024
Re: maria-inv.com
maria-inv.com - NOT Licensed

Как бы так и дней ему много.
__________________
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Результаты моей работы за 2016 год.
Реинкарнация CRP.center - Rainbow-IC. Elizion.
veranika55 на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 15:02
#6
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: где-то
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 163
Благодарностей: 25
КП: 0.283
Re: maria-inv.com
Уже прошел там пару кругов. Мне кажется, админ тут китаец тот серийный, поэтому депы 10-15$ не больше. Но может я и ошибаюсь.
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!
esegar на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 15:07
#7
MAFIA.ONE
Премиум
 
Аватар Svunter
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 1,582
Благодарностей: 228
КП: 0.084
Re: maria-inv.com
Реально дата старта на агрегаторах 15-16 декабря, не плохо для почаса, вот только почему он сегодня сюда попал? уже можно было пройти кругов 6...

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Anglijsk Посмотреть сообщение
3) План 20 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.
Plan Spent Amount hour Profit (%)
PLAN A 1000.00-3000.00 19.20
PLAN B 3000.00-100000.00 23.90
Хочешь быстрее заработать, вноси больше. Что то не вериться, что на этом плане дадут заработать.
__________________
Mafia.one - Блог крестного отца. Успешные инвестиции в HYIP и FOREX. ПОВЫШЕННЫЙ РЕФБЕК. СТРАХУЕМ ОТ ПОТЕРЬ В ХАЙПАХ

ТЕМА БЛОГА КРЕСТНОГО ОТЦА НА MMGP.
Последний раз редактировалось Svunter; Сегодня в 15:09. Причина: Добавлено сообщение
Svunter на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 15:10
#8
Профессионал
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 4,729
Благодарностей: 6,360
КП: 0.149
Re: maria-inv.com
Планы совершенно непродуманные.
Админ спит и видит, как по 300 баксов ему начнут кидать. Впрочем, здесь до первой 300-тки.

Более того, по первому плану здесь среднепроцентник напрашивается.

Цитата:
Сообщение от Anglijsk Посмотреть сообщение
1) План 80 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.
Plan Spent Amount hour Profit (%)
PLAN A 5.00-299.00 1.29
1,29 * 80 = 103,2% за 80 часов
(103,2 - 100) / 80 * 24 = 0,96% в сутки
0,96 * 30 = 28,8 % в месяц

Баблосбор, короче.
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

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IgKr на форуме  
Старый Сегодня, 15:11
#9
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.05.2015
Сообщений: 1,374
Благодарностей: 611
КП: 0.070
Автор темы Re: maria-inv.com
Цитата:
Сообщение от veranika55 Посмотреть сообщение
maria-inv.com - NOT Licensed

Как бы так и дней ему много.
А я открыл браузер для банковских платежей антивирусника ESET Smart Security,там надпись слева наверху"надёжный".



За месяц с 11 долларов получается 10,80 долларов прибыли.
Последний раз редактировалось Anglijsk; Сегодня в 15:13.
Anglijsk вне форума  
Старый Сегодня, 15:21
#10
MAFIA.ONE
Премиум
 
Аватар Svunter
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 1,582
Благодарностей: 228
КП: 0.084
Re: maria-inv.com
Цитата:
Сообщение от Anglijsk Посмотреть сообщение

За месяц с 11 долларов получается 10,80 долларов прибыли.
Почему так поздно принесли?
__________________
Mafia.one - Блог крестного отца. Успешные инвестиции в HYIP и FOREX. ПОВЫШЕННЫЙ РЕФБЕК. СТРАХУЕМ ОТ ПОТЕРЬ В ХАЙПАХ

ТЕМА БЛОГА КРЕСТНОГО ОТЦА НА MMGP.
Svunter на форуме  
Старый Сегодня, 15:23
#11
Профессионал
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 4,729
Благодарностей: 6,360
КП: 0.149
Re: maria-inv.com
Цитата:
Сообщение от Anglijsk Посмотреть сообщение
За месяц с 11 долларов получается 10,80 долларов прибыли.
Это, извиняюсь, каким образом? Просветите.
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

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IgKr на форуме  
Старый Сегодня, 15:24
#12
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: где-то
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 163
Благодарностей: 25
КП: 0.283
Re: maria-inv.com
Цитата:
Сообщение от Svunter Посмотреть сообщение
Хочешь быстрее заработать, вноси больше. Что то не вериться, что на этом плане дадут заработать.
Вот поэтому я и предположил, что это серийник китайский. Он обычно такие депы отжимает и дальше продолжает работать со спокойной душой. По 200 дней работает. Вот вроде еще его проекты:
http://mmgp.ru/showthread.php?t=490006
http://mmgp.ru/showthread.php?t=480611

И еще куча в проблемных, но работающих
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!
esegar на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 15:25
#13
MAFIA.ONE
Премиум
 
Аватар Svunter
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 1,582
Благодарностей: 228
КП: 0.084
Re: maria-inv.com
Цитата:
Сообщение от esegar Посмотреть сообщение
Вот поэтому я и предположил, что это серийник китайский. Он обычно такие депы отжимает и дальше продолжает работать со спокойной душой. По 200 дней работает. Вот вроде еще его проекты:
http://mmgp.ru/showthread.php?t=490006
http://mmgp.ru/showthread.php?t=480611

И еще куча в проблемных, но работающих
Ну если это он, то за такое в мошенники переносят же?
__________________
Mafia.one - Блог крестного отца. Успешные инвестиции в HYIP и FOREX. ПОВЫШЕННЫЙ РЕФБЕК. СТРАХУЕМ ОТ ПОТЕРЬ В ХАЙПАХ

ТЕМА БЛОГА КРЕСТНОГО ОТЦА НА MMGP.
Svunter на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 15:29
#14
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: где-то
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 163
Благодарностей: 25
КП: 0.283
Re: maria-inv.com
Цитата:
Сообщение от Svunter Посмотреть сообщение
Ну если это он, то за такое в мошенники переносят же?
__________________
Ну вот когда отожмет у кого-то баксов 100, тогда, наверное перенесут.

Я к тому что чириками играть и здесь постить можно довольно долго, но большими суммами лучше не рисковать.
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!
esegar на форуме  
Старый Сегодня, 15:30
#15
MAFIA.ONE
Премиум
 
Аватар Svunter
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 1,582
Благодарностей: 228
КП: 0.084
Re: maria-inv.com
Цитата:
Сообщение от esegar Посмотреть сообщение
Ну вот когда отожмет у кого-то баксов 100, тогда, наверное перенесут.

Я к тому что чириками играть и здесь постить можно довольно долго, но большими суммами лучше не рисковать.
По понаблюдаем тогда, может кто и депнит больше сотки.
__________________
Mafia.one - Блог крестного отца. Успешные инвестиции в HYIP и FOREX. ПОВЫШЕННЫЙ РЕФБЕК. СТРАХУЕМ ОТ ПОТЕРЬ В ХАЙПАХ

ТЕМА БЛОГА КРЕСТНОГО ОТЦА НА MMGP.
Svunter на форуме  
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