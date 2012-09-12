Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
Сегодня, 15:31
Сегодня, 14:32
#
1
Профессионал
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.05.2015
Сообщений: 1,374
Благодарностей: 611
maria-inv.com
Дата открытия финансовой компании 15 декабря 2016 года.
О компании:
Maria-inv.com новаторский и практический инвестиционной программы. Мы торгуем с цифровыми средствами онлайн, которые приветствуют участников со всего мира.
Инвестиционные планы:
1) План 80 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.
Plan Spent Amount hour Profit (%)
PLAN A 5.00-299.00 1.29
PLAN B 300.00-5000.00 1.35
2) План 40 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.
Plan Spent Amount hour Profit (%)
PLAN A 300.00-999.00 5.20
PLAN B 999.00-30000.00 7.10
3) План 20 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.
Plan Spent Amount hour Profit (%)
PLAN A 1000.00-3000.00 19.20
PLAN B 3000.00-100000.00 23.90
Платежные системы:
Perfect Money,USD
Advanced Cash,USD
PAYEER,USD
Bitcoin
Litecoin
Партнерская программа:
Зарабатывайте,даже если вы не инвестировали!
Используйте нашу реферальную программу и заработайте до 3% -10% от депозитов ваших рефералов!
Мои вклады в финансовую компанию:
01.05.17 13:41 Account Transfer -11.00 Sent Payment: 11.00 USD to account U12213416 from U7664***. Batch: 159325904. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to User Bobsled.
01.06.17 10:35 Account Transfer -11.00 Sent Payment: 11.00 USD to account U12213416 from U7664***. Batch: 159411676. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to User Bobsled.
Посмотрите сайт здесь:
http://www.maria-inv.com/?ref=Bobsled
Мои вклады в финансовую компанию:
Темы на заграничных форумах:
http://www.dreamteammoney.com/index....owtopic=342126
http://www.moneymakergroup.com/Maria...a-t528939.html
Выплаты инстант.
Контактная информация:
Адрес: 6 BURROW GREEN, CHIGWELL, ESSEX, GB, IG7 4HA
Электронная почта:
admin@maria-inv.com
Сегодня, 14:35
#
2
Профессионал
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.05.2015
Сообщений: 1,374
Благодарностей: 611
Re: maria-inv.com
Maria-inv.com платит инстант.
01.06.17 10:29 Account Receive +9.17 Received Payment 9.17 USD from account U12213416 to account U7664***. Batch: 159411101. Memo: API Payment. Withdrawal to Bobsled from maria-inv.com.
Сегодня, 14:45
#
3
VIP-INVESTS.COM
Имя:
Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.05.2013
Сообщений: 4,767
Благодарностей: 1,171
Re: maria-inv.com
Почас и с 15 декабря работает ?
В этом плане начисление ежечасно по 19.2% ? - PLAN A 1000.00-3000.00 19.20
Сегодня, 14:50
#
4
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,511
Благодарностей: 6,109
награды
Re: maria-inv.com
Цитата:
Сообщение от
Sportsmen777
Почас и с 15 декабря работает ?
Серьёзный почас получается )
Сегодня, 14:52
#
5
Профессионал
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 1,740
Благодарностей: 1,302
Re: maria-inv.com
maria-inv.com - NOT Licensed
Как бы так и дней ему много.
Сегодня, 15:02
#
6
Любитель
Пол: Мужской
Адрес: где-то
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 163
Благодарностей: 25
Re: maria-inv.com
Уже прошел там пару кругов. Мне кажется, админ тут китаец тот серийный, поэтому депы 10-15$ не больше. Но может я и ошибаюсь.
Сегодня, 15:07
#
7
MAFIA.ONE
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 1,582
Благодарностей: 228
Re: maria-inv.com
Реально дата старта на агрегаторах 15-16 декабря, не плохо для почаса, вот только почему он сегодня сюда попал? уже можно было пройти кругов 6...
добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от
Anglijsk
3) План 20 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.
Plan Spent Amount hour Profit (%)
PLAN A 1000.00-3000.00 19.20
PLAN B 3000.00-100000.00 23.90
Хочешь быстрее заработать, вноси больше. Что то не вериться, что на этом плане дадут заработать.
Последний раз редактировалось Svunter; Сегодня в
15:09.
Причина: Добавлено сообщение
Сегодня, 15:10
#
8
Профессионал
Имя:
Игорь
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 4,729
Благодарностей: 6,360
Re: maria-inv.com
Планы совершенно непродуманные.
Админ спит и видит, как по 300 баксов ему начнут кидать. Впрочем, здесь до первой 300-тки.
Более того, по первому плану здесь среднепроцентник напрашивается.
Цитата:
Сообщение от
Anglijsk
1) План 80 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.
Plan Spent Amount hour Profit (%)
PLAN A 5.00-299.00 1.29
1,29 * 80 = 103,2% за 80 часов
(103,2 - 100) / 80 * 24 = 0,96% в сутки
0,96 * 30 =
28,8 % в месяц
Баблосбор, короче.
Сегодня, 15:11
#
9
Профессионал
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.05.2015
Сообщений: 1,374
Благодарностей: 611
Re: maria-inv.com
Цитата:
Сообщение от
veranika55
maria-inv.com - NOT Licensed
Как бы так и дней ему много.
А я открыл браузер для банковских платежей антивирусника ESET Smart Security,там надпись слева наверху"надёжный".
За месяц с 11 долларов получается 10,80 долларов прибыли.
Последний раз редактировалось Anglijsk; Сегодня в
15:13.
Сегодня, 15:21
#
10
MAFIA.ONE
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 1,582
Благодарностей: 228
Re: maria-inv.com
Цитата:
Сообщение от
Anglijsk
За месяц с 11 долларов получается 10,80 долларов прибыли.
Почему так поздно принесли?
Сегодня, 15:23
#
11
Профессионал
Имя:
Игорь
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 4,729
Благодарностей: 6,360
Re: maria-inv.com
Цитата:
Сообщение от
Anglijsk
За месяц с 11 долларов получается 10,80 долларов прибыли.
Это, извиняюсь, каким образом? Просветите.
Сегодня, 15:24
#
12
Любитель
Пол: Мужской
Адрес: где-то
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 163
Благодарностей: 25
Re: maria-inv.com
Цитата:
Сообщение от
Svunter
Хочешь быстрее заработать, вноси больше. Что то не вериться, что на этом плане дадут заработать.
Вот поэтому я и предположил, что это серийник китайский. Он обычно такие депы отжимает и дальше продолжает работать со спокойной душой. По 200 дней работает. Вот вроде еще его проекты:
http://mmgp.ru/showthread.php?t=490006
http://mmgp.ru/showthread.php?t=480611
И еще куча в проблемных, но работающих
Сегодня, 15:25
#
13
MAFIA.ONE
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 1,582
Благодарностей: 228
Re: maria-inv.com
Ну если это он, то за такое в мошенники переносят же?
Сегодня, 15:29
#
14
Любитель
Пол: Мужской
Адрес: где-то
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 163
Благодарностей: 25
Re: maria-inv.com
Цитата:
Сообщение от
Svunter
Ну если это он, то за такое в мошенники переносят же?
__________________
Ну вот когда отожмет у кого-то баксов 100, тогда, наверное перенесут.
Я к тому что чириками играть и здесь постить можно довольно долго, но большими суммами лучше не рисковать.
Сегодня, 15:30
#
15
MAFIA.ONE
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 1,582
Благодарностей: 228
Re: maria-inv.com
Цитата:
Сообщение от
esegar
Ну вот когда отожмет у кого-то баксов 100, тогда, наверное перенесут.
Я к тому что чириками играть и здесь постить можно довольно долго, но большими суммами лучше не рисковать.
По понаблюдаем тогда, может кто и депнит больше сотки.
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Сегодня, 15:31