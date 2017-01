Anglijsk Профессионал

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 31.05.2015 Сообщений: 1,374 Благодарностей: 611 КП: 0.070

maria-inv.com





О компании:



Maria-inv.com новаторский и практический инвестиционной программы. Мы торгуем с цифровыми средствами онлайн, которые приветствуют участников со всего мира.



Инвестиционные планы:



1) План 80 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.

Plan Spent Amount hour Profit (%)

PLAN A 5.00-299.00 1.29

PLAN B 300.00-5000.00 1.35

2) План 40 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.

Plan Spent Amount hour Profit (%)

PLAN A 300.00-999.00 5.20

PLAN B 999.00-30000.00 7.10

3) План 20 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.

Plan Spent Amount hour Profit (%)

PLAN A 1000.00-3000.00 19.20

PLAN B 3000.00-100000.00 23.90



Платежные системы:



Perfect Money,USD

Advanced Cash,USD

PAYEER,USD

Bitcoin

Litecoin



Партнерская программа:



Зарабатывайте,даже если вы не инвестировали!



Используйте нашу реферальную программу и заработайте до 3% -10% от депозитов ваших рефералов!





Мои вклады в финансовую компанию:











01.05.17 13:41 Account Transfer -11.00 Sent Payment: 11.00 USD to account U12213416 from U7664***. Batch: 159325904. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to User Bobsled.



01.06.17 10:35 Account Transfer -11.00 Sent Payment: 11.00 USD to account U12213416 from U7664***. Batch: 159411676. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to User Bobsled.

Посмотрите сайт здесь:



http://www.maria-inv.com/?ref=Bobsled



Мои вклады в финансовую компанию:



Темы на заграничных форумах:



http://www.dreamteammoney.com/index....owtopic=342126



http://www.moneymakergroup.com/Maria...a-t528939.html





Выплаты инстант.



Контактная информация:



Адрес: 6 BURROW GREEN, CHIGWELL, ESSEX, GB, IG7 4HA



Электронная почта: Дата открытия финансовой компании 15 декабря 2016 года.О компании:Maria-inv.com новаторский и практический инвестиционной программы. Мы торгуем с цифровыми средствами онлайн, которые приветствуют участников со всего мира.Инвестиционные планы:1) План 80 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.Plan Spent Amount hour Profit (%)PLAN A 5.00-299.00 1.29PLAN B 300.00-5000.00 1.352) План 40 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.Plan Spent Amount hour Profit (%)PLAN A 300.00-999.00 5.20PLAN B 999.00-30000.00 7.103) План 20 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.Plan Spent Amount hour Profit (%)PLAN A 1000.00-3000.00 19.20PLAN B 3000.00-100000.00 23.90Платежные системы:Perfect Money,USDAdvanced Cash,USDPAYEER,USDBitcoinLitecoinПартнерская программа:Зарабатывайте,даже если вы не инвестировали!Используйте нашу реферальную программу и заработайте до 3% -10% от депозитов ваших рефералов!Мои вклады в финансовую компанию:01.05.17 13:41 Account Transfer -11.00 Sent Payment: 11.00 USD to account U12213416 from U7664***. Batch: 159325904. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to User Bobsled.01.06.17 10:35 Account Transfer -11.00 Sent Payment: 11.00 USD to account U12213416 from U7664***. Batch: 159411676. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to User Bobsled.Посмотрите сайт здесь:Мои вклады в финансовую компанию:Темы на заграничных форумах:Выплаты инстант.Контактная информация:Адрес: 6 BURROW GREEN, CHIGWELL, ESSEX, GB, IG7 4HAЭлектронная почта: admin@maria-inv.com