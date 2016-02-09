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Zagster привлек $10 в серии В для расширения своей программы 'велосипед напрокат'

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Аватар TTLuck2017
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 558
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КП: 0.066
Zagster привлек $10 в серии В для расширения своей программы 'велосипед напрокат'
Zagster – стартап из Кембриджа, который организует частные и общественные программы проката велосипедов. Zagster привлек $10 млн. в серии B, раунд возглавила компания Edison Partners. В результате сделки в совет директоров стартапа вошли соучредитель Akamai Джонатан Силиг, бывший генеральный директор SpaceClaim Крис Рендлес и представитель Edison Partners Том Вандер.
Силиг является также экс-председателем совета директоров кембриджской компании Zipcar, которая была пионером групповых поездок и стала публичной в 2011 году, после чего была куплена компанией по прокату автомобилей Avis. Zipcar и Zagster заключили соглашение о партнерстве в 2016 году.
Финансирование будет использоваться для увеличения штата компании и расширения своей программы по прокату велосипедов.
Для Zagster 2016 был весьма удачным, так как стартап увеличил количество реализованных программ на 300% до 140 участков в 30 штатах и провинциях США и Канады, а количество велосипедов увеличилось в 4 раза. Стартап также расширил свой штат до 50 сотрудников. Кроме того, Zagster открыл дополнительный офис в Сан-Франциско, переехал в большой главный офис в Кембридже, и заключил ранее упомянутое партнерство с Zipcar.
"Я считаю, что Zagster может стать одним из следующих знаковых бостонских стартапов с высокими темпами роста" – говорит Силинг, бывший председатель Zipcar. "Компания хорошо позиционируется на рынке проката велосипедов путем предоставления программ в сотнях населенных пунктах, где не справляются конкуренты и это позволит им продолжать быстро расти в ближайшие годы."
Переведено специально для форума mmgp: http://bostinno.streetwise.co/2017/0...-robots-bikes/

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