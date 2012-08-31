Татарстан может внедрить блокчейн в систему госуправления

Руководство республики Татарстан и фонд Life.SREDA рассматривают возможность внедрения технологии блокчейн в систему госуправления. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил директор по развитию бизнеса Life.SREDA Максим Авдеев.
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«После презентации проекта InspiRussia президенту РТ Рустаму Минниханову в Наблюдательном совете в Иннополисе вышло поручение рассмотреть возможность применения технологии блокчейн в системе государственного управления в Татарстане», —
рассказал Максим Авдеев.
На сегодняшний день фонд Life.SREDA ведет совместную работу с местными властями Татарстана, направленную на разработку конкретных продуктов и решений.
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«Мы хотим выйти за пределы рассуждений, которые здесь были, в плоскость конкретики и реально воплощенных продуктов. Нам нужны именно воплощенные продукты, иначе бы мы этим не занимались», —
говорит Максим Авдеев.
Также Максим Авдеев прокомментировал ситуацию с инфраструктурным партнером InspiRussia банком “Татфондбанк”, в который решением ЦБ России была введена временная администрация.
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«Татфондбанк сейчас переживает не лучшие времена. Мне сложно что-то сказать. Это решение центрального банка. InspiRussia — это стартап, который имел одного инфраструктурного партнера в виде Татфондбанка. Теперь мы просто будем работать с другими. И желающих огромное множество», —
заявил глава InspiRussia.
Напомним, что акселератор InspiRUSSIA был официально открыт 19 декабря в Иннополисе.