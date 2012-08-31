Биржа Bitstamp получила более €1,3 млн инвестиций

Криптовалютная биржа Bitstamp досрочно достигла целей инвестиционной кампании, собрав €1,3 млн. Об этом пишет Coindesk.
Минимальной суммой, намеченной для сбора в ходе инвестиционной кампании, организованной в партнерстве с площадкой BnkToTheFuture, было €571,374. Однако эта цель была достигнута за 21 день до окончания сбора средств и на сегодняшний день биржа получила уже более €1,3 млн.
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«Наша успешная кампания позволит уделить больше внимания новым рынкам и добавить в функционал биржи ряд возможностей. В частности, это будут новые торговые пары», —
заявил сооснователь и СЕО Bitstamp Неич Кодрич.
Напомним, что в октябре прошлого года аппаратный кошелек Trezor и биржа Bitstamp подписали договор о сотрудничестве, что позволило клиентам биржи в свободном режиме пополнять свой баланс и выводить средства, минуя посредников.