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Биржа Bitstamp получила более €1,3 млн инвестиций

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Имя: Анна
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Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
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Биржа Bitstamp получила более €1,3 млн инвестиций
Криптовалютная биржа Bitstamp досрочно достигла целей инвестиционной кампании, собрав €1,3 млн. Об этом пишет Coindesk.

Минимальной суммой, намеченной для сбора в ходе инвестиционной кампании, организованной в партнерстве с площадкой BnkToTheFuture, было €571,374. Однако эта цель была достигнута за 21 день до окончания сбора средств и на сегодняшний день биржа получила уже более €1,3 млн.


Цитата:
«Наша успешная кампания позволит уделить больше внимания новым рынкам и добавить в функционал биржи ряд возможностей. В частности, это будут новые торговые пары», —
заявил сооснователь и СЕО Bitstamp Неич Кодрич.

Напомним, что в октябре прошлого года аппаратный кошелек Trezor и биржа Bitstamp подписали договор о сотрудничестве, что позволило клиентам биржи в свободном режиме пополнять свой баланс и выводить средства, минуя посредников.

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Анна Чернобай на форуме  
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