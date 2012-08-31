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Рекордное падение биткойна: такого не происходило в течение 2 лет!

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#1
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Рекордное падение биткойна: такого не происходило в течение 2 лет!

Курс криптовалюты биткойна, который в первые дни 2017 года превысил психологически важную отметку в 1000 долларов впервые за 4 года, рухнул в четверг, показав максимальное падение за два года. Об этом сообщает MarketWatch, передает ЭП.

Согласно данным CoinDesk, к 18:00 в четверг курс биткойна составлял 988,64 доллара, что на 12,5% ниже уровня среды.

В течение сессии падение курса криптовалюты достигало 21%.

Как сообщалось, в минувший понедельник биткойн торговался в среднем на уровне 1025 доллара.

В прошлом году криптовалюта выросла в цене более чем в два раза, а сумма всех биткойнов в мировом обороте достигла рекордных 14 млрд долларов.

Эксперты связывают рост биткойна в 2016 году с повышением геополитических рисков, поскольку в последнее время криптовалюта выступает в качестве защитного актива. Спрос на биткойны повысился на фоне опасений ускорения роста ставок в США и торговых войн Штатов с Китаем.

Биткойн, созданный в 2008 году программистом или группой программистов, известных под ником Сатоси Накамото, является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам.

Он представляет собой программный код, который не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом в мире. Не имеет единого эмиссионного центра.

При этом эмиссия биткойнов ограничена алгоритмически: теоретически каждый владелец мощного компьютера может "добыть" биткойны путем использования вычислительных мощностей, однако существует предельный объем общего количества денег в обороте.

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Анна Чернобай на форуме  
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