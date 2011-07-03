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Российские "тренажерки" стали продавать абонементы за Биткоины

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Старый Сегодня, 13:40
#1
Форекс-блогер
 
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Российские "тренажерки" стали продавать абонементы за Биткоины
Не успел Биткоин побить рекорды своих максимумов, как в России уже начался обмен криптовалюты на реальную сферу услуг. Тренажерные залы РФ стали принимать оплату при покупке членства в клубе за криптовалюту.






Подобным образом в ногу со временем шагнула сеть фитнес-центров NanoFitness. Недавно спортивный центр объявил, что теперь принимает оплату и в Биткоин.

Пока в России не каждая компания использует в качестве взаиморасчетов Биткоин. Фитнес-центр, зарегистрированный в Санкт-Петербурге, разместил в своей группе в социальной сети информацию о своих услугах под лозунгом #FutureFitness, начав продажу членства за биткоины. Данное заявление было сделано 3 января.

Генеральным директором NanoFitness является золотой призер классического боди-билдинга, Дмитрий Карпенко. Решение о взаиморасчетах в криптовалюте Дмитрий принял после тщательного анализа и консультаций с Финтех-экспертами в ходе оценки целевой аудитории фитнес-центра.

Данное финансовое решение было также принято по причине укрепления своего имиджа дальновидной компании, поставив себя тем самым вне конкуренции в аспекте обслуживания клиентов. Компания поставила целью внедрить финтех-инновации в собственном фитнес-бизнесе.

"Нанофитнес", пожалуй, одна из первых компаний, начавшая в открытую принимать Биткоин в обмен на услуги фитнес-центра. Одна из первых компаний, которая растопит общий климат в России по отношению к Биткоин, популяризует его, создаст дополнительный спрос на криптовалюту, может создать новую тенденцию для малого бизнеса.



Занимайтесь спортом! И шагайте в ногу со временем!



Переведено специально для MMGP.ru
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Последний раз редактировалось sunmistik; Сегодня в 13:44.
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