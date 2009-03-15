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Инвестирование по технологии iPA.

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Старый Сегодня, 13:38
#1
Интересующийся
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 13
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Инвестирование по технологии iPA.
Инвестирование по технологии iPA.
Использование iPA-Технологии в инвестиционной сфере сегодня является наиболее перспективным в плане получения стабильной и высокой прибыли.
UBK Markets предоставляет возможность получать доход от инвестирования капитала по технологии iPA.

iPA-Технология обеспечивает автоматический мани-менеджмент, который способствует получению прогнозируемой прибыли. Прибыль iPA-Инвестора может достигать самых высоких мировых показателей при условии, что его стратегия размещения средств соответствует рекомендациям по эффективному iPA-Инвестированию, размещенным на сайте Компании.

Компания разработала удобный инструмент управления инвестированными средствами — специальную web-платформу, благодаря которой приумножение капитала становится простым и интуитивно понятным процессом. Возможности web-платформы позволяют анализировать эффективность инвестирования за счет подробной статистики, заложенной в ее функциональной структуре.
http://www.ubkmarkets.com/20859nr
Таким образом, использование инвестированного капитала в исполнении торговых операций становится открытым и прозрачным.

При этом инвестирование по технологии iPA — это не только свободный доступ к инструментам управления капиталом.
Это еще и возможность самостоятельно выбирать наиболее эффективные торговые стратегии самых лучших iPA-Управляющих со всего мира, торговые сделки которых будут исполняться с участием инвестированного капитала. И только iPA-Инвестор определяет, когда использовать собственные денежные средства в торговле или, наоборот, остановить работу с ними.
Компания не ограничивает Клиентов по срокам инвестирования.
__________________
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charm1970 на форуме  
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