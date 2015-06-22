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Современные инвестиции: возможность копирования сделок ведущих трейдеров компании

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Обсуждение компаний, предоставляющих сервис бинарных опционов, форекс-тотализаторов и финансового беттинга. Обсуждение условий и качества их работы, общение с представителями компаний. Изучение инструментов финансового беттинга. Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
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Старый Сегодня, 13:35
#1
 
Пол: Мужской
Регистрация: 06.01.2017
Сообщений: 6
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Современные инвестиции: возможность копирования сделок ведущих трейдеров компании
Здравствуйте, уважаемые участники(-цы) форума. С детальными подробностями вы можете ознакомиться и через раздел "Ссылки" социальной группы "Работа и занятость", администратором которой я являюсь.


P. S. С целью стремления к достижению доверия ко мне, как к человеку в целом и участнику данного форума в частности, я указываю свои персональные данные:

Ф.И.О. - Никонюк Виталий Николаевич, 1 мая 1980 г. р.
Адрес - Россия, Ростовская область, г. Пролетарск, пер. Красный, д. 59, кв. 26
Электронная почта - vitaly_nikonyuk@mail.ru
Телефон(моб.) - 8 (952) 562-90-08

Кроме того, я, имея в наличии Персональный аттестат в международной системе онлайн-расчётов WebMoney, являюсь консультантом системы. Аттестат я получил при личной встрече с регистратором в г. Ростове-на-Дону(Россия), предоставив необходимые документы(паспорт, ИНН и др.) и подтвердив свой адрес фактического проживания(мной пройдена процедура многоуровневой идентификации).

Также вы можете связаться со мной посредством социальной сети.



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