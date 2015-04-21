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Открыт совершенно новый вид возобновляемой энергии

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Старый Сегодня, 13:15
#1
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,175
Благодарностей: 718
КП: 0.271
Открыт совершенно новый вид возобновляемой энергии


Итальянская компания Carlo Ratti Associati в сотрудничестве с Technogym и некоммерческой архитектурной группой Terreform ONE разработали проект плавучего тренажерного зала, который будет осуществлять круизы по Сене и по пути следования вырабатывать энергию за счет тренирующихся в нем людей.

Лодка-спортзал получила название Paris Navigating Gym. Она будет иметь длину порядка 20 метров и вмещать до 45 пассажиров. Помимо мышечной силы человека и тренажеров, плавучий спортивный комплекс будет получать энергию из возобновляемых источников в виде солнечных панелей на крыше.

Мобильный фитнес-центр будет включать велотренажеры Artis – специальное спортивное оборудование, которое способно конвертировать энергию движения человека в электричество и использовать его в дальнейшем на различные нужды.



Целью проекта является изучение потенциала использования энергии человека, а также исследование новых возможностей интеграции водных путей реки в инфраструктуру для улучшения городской мобильности.
На данный момент проект находится на стадии концепта, однако, в случае его утверждения, разработчики планируют реализовать его в течение 18 месяцев.

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Влад555 на форуме  
Старый Сегодня, 13:19
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Адрес: Москва
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 669
Благодарностей: 70
КП: 0.128
Re: Открыт совершенно новый вид возобновляемой энергии
Вот это здорово!Радостно, что то здесь, то там появляются альтернативные источники энергии. Глядишь, в будущем и нефть не будет нужна.
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Лийя Эрис на форуме  
Старый Сегодня, 13:39
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,390
Благодарностей: 127
КП: 0.084
Re: Открыт совершенно новый вид возобновляемой энергии
Идея конечно отличная, но на данном этапе это не более чем просто необычный спортзал.
Хотя если развить технологию, то можно будет внедрить ее и в обычные спортзалы, и таким образом компенсировать часть энергии.
Правда мне лично это напомнило одну из серий фильмов "черное зеркало", даже слегка стремновато.
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Invention на форуме  
Старый Сегодня, 13:41
#4
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,175
Благодарностей: 718
КП: 0.271
Автор темы Re: Открыт совершенно новый вид возобновляемой энергии
Цитата:
Сообщение от Invention Посмотреть сообщение
Правда мне лично это напомнило одну из серий фильмов "черное зеркало", даже слегка стремновато.
Та серия просто супер. Думаю, создатели концепта ее точно смотрели
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Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 на форуме  
Старый Сегодня, 13:54
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,390
Благодарностей: 127
КП: 0.084
Re: Открыт совершенно новый вид возобновляемой энергии
Цитата:
Сообщение от Влад555 Посмотреть сообщение
Та серия просто супер. Думаю, создатели концепта ее точно смотрели
По любому смотрели, если бы режиссеры додумались запатентовали идею - сейчас бы неплохо поднялись. Хотя вполне возможно что и так в суд подадут за авторское право.
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Invention на форуме  
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