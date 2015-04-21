Открыт совершенно новый вид возобновляемой энергии

Итальянская компания Carlo Ratti Associati в сотрудничестве с Technogym и некоммерческой архитектурной группой Terreform ONE разработали проект плавучего тренажерного зала, который будет осуществлять круизы по Сене и по пути следования вырабатывать энергию за счет тренирующихся в нем людей.
Лодка-спортзал получила название Paris Navigating Gym. Она будет иметь длину порядка 20 метров и вмещать до 45 пассажиров. Помимо мышечной силы человека и тренажеров, плавучий спортивный комплекс будет получать энергию из возобновляемых источников в виде солнечных панелей на крыше.
Мобильный фитнес-центр будет включать велотренажеры Artis – специальное спортивное оборудование, которое способно конвертировать энергию движения человека в электричество и использовать его в дальнейшем на различные нужды.
Целью проекта является изучение потенциала использования энергии человека, а также исследование новых возможностей интеграции водных путей реки в инфраструктуру для улучшения городской мобильности.
На данный момент проект находится на стадии концепта, однако, в случае его утверждения, разработчики планируют реализовать его в течение 18 месяцев.
Источник