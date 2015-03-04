Смартфоны Nokia в 2017 году: новые подробности

Партнер Nokia раскрыл планы о выпуске смартфонов
В возвращении Nokia на рынок смартфонов в 2017 году сомнений нет. Компания Avaxx, официальный дистрибьютор бренда в Малайзии, неожиданно раскрыла подробности об этом, сообщает Lowyat.net.
Флагман на Snapdragon 835
Производством Android-смартфонов под брендом Nokia будет заниматься Foxconn, а продвижением устройств на рынке – HMD Global. Дистрибьютор Avaxx показал слайд о планах Nokia на 2017 года на встрече с ритейлерами. Из него следует, что во II квартале 2017 года под легендарным брендом выйдет 6 или 7 Android-устройств. Это будут и бюджетные устройства, и модели топового уровня, которые смогут потягаться с флагманами.
Ранее инсайдеры озвучивали информацию о том, что флагман Nokia 2017 года получит имя Z2 Plus и будет построен на Snapdragon 835. Чипсет официально представили на CES 2017.
Кроме того, есть информация о других моделях Nokia - E1, D1, D1С. Ранее показывали фото смартфонов Nokia P и С1. Три смартфона Nokia «засветились» в популярном бенчмарке Geekbench, а два – показывали на фото. Так как это неофициальная информация, в обозначении моделей могут быть расхождения.
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