Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,305 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Смартфоны Nokia в 2017 году: новые подробности

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:13
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,451
Благодарностей: 570
КП: 0.043
Смартфоны Nokia в 2017 году: новые подробности
Партнер Nokia раскрыл планы о выпуске смартфонов

В возвращении Nokia на рынок смартфонов в 2017 году сомнений нет. Компания Avaxx, официальный дистрибьютор бренда в Малайзии, неожиданно раскрыла подробности об этом, сообщает Lowyat.net.

Флагман на Snapdragon 835

Производством Android-смартфонов под брендом Nokia будет заниматься Foxconn, а продвижением устройств на рынке – HMD Global. Дистрибьютор Avaxx показал слайд о планах Nokia на 2017 года на встрече с ритейлерами. Из него следует, что во II квартале 2017 года под легендарным брендом выйдет 6 или 7 Android-устройств. Это будут и бюджетные устройства, и модели топового уровня, которые смогут потягаться с флагманами.





Ранее инсайдеры озвучивали информацию о том, что флагман Nokia 2017 года получит имя Z2 Plus и будет построен на Snapdragon 835. Чипсет официально представили на CES 2017.

Кроме того, есть информация о других моделях Nokia - E1, D1, D1С. Ранее показывали фото смартфонов Nokia P и С1. Три смартфона Nokia «засветились» в популярном бенчмарке Geekbench, а два – показывали на фото. Так как это неофициальная информация, в обозначении моделей могут быть расхождения.

источник
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

Надежный хостинг для ваших сайтов
Инвестируй в стартапы - получай прибыль!
ttxz на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В 2017 году на Coinbase и GDAX появятся новые криптовалюты Анна Чернобай Новости криптовалют 1 Вчера 02:22
Все смартфоны Samsung будут поддерживать моб-платежи в 2017 году! Prosvetlenniy Новости в мире финансов и инвестиций 42 29.12.2016 06:43
Новые подробности о смартфоне Nokia D1C Peekaboo Новости технологий и интернета 0 10.10.2016 12:08
Новые смартфоны Nokia на Android представят к концу года Aliaksandre Новости технологий и интернета 4 19.08.2016 01:12

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Nightbullet
clipperinvest - clipperinvest.com
От Nightbullet в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Metro
Создан летающий робот, управляемый силой мысли
От Metro в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар LSasha
Минтруд обсуждает идею налога для трудоспособных, но неработающих граждан
От LSasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Очаковский
Восточный Казахстан - маленькая Швейцария ?!
От Очаковский в разделе «Путешествия»
Аватар upline
Полетят ли биткоины на Марс?
От upline в разделе «Новости криптовалют»
Аватар bestmon
Рейтинг: самые изобретательные мошенники мира)
От bestmon в разделе «Список интернет мошенников»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube