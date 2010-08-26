Твиттер Доналда Трампа обваливает стоимость акций заводов гигантов

Акции японского автомобильного гиганта Toyota резко упали в цене после твита избранного президента США Дональда Трампа. В четверг, 5 января, республиканец на своей странице в Twitter предостерег компанию от строительства завода в Мексике.
Он написал, что Toyota планирует построить новый завод в одном из мексиканских штатов, где будут собираться автомобили Corolla для США. Однако призвал компанию перенести строительство в Америку. В противном случае Трамп пообещал ввести высокий налог на импорт продукции автоконцерна.
По информации агентства Reuters, сразу после этого заявления Трампа акции Toyota на Нью-Йоркской фондовой бирже упали на 0,6 процента.
На днях Трамп раскритиковал компанию General Motors, которая беспошлинно ввозит в США производимые в Мексике автомобили. В тот же день компания Ford заявила об отмене планов по инвестиции 1,6 миллиарда долларов в строительство нового завода в Мексике. Вместо этого автопроизводитель намерен вложить 700 миллионов долларов в развитие производства внутри США.
Дональд Трамп не впервые обваливает стоимость компаний. Так, 12 декабря 2016 года после его критики программы по производству истребителей-бомбардировщиков F-35 котировки американской военной корпорации Lockheed Martin упали более чем на 4 процента, а ее капитализация - на 3,5 миллиарда долларов.
А 6 декабря политик в своем аккаунте потребовал прекратить строительство нового "борта номер один" (название самолета президента США - прим.) в связи с "вышедшими из-под контроля расходами". После этого стоимость капитализации Boeing упала на 1,4 миллиарда долларов.
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