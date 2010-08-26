Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,305 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Твиттер Доналда Трампа обваливает стоимость акций заводов гигантов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:05
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 31
Адрес: Донбасс
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 4,569
Благодарностей: 1,718
КП: 0.213

награды Волшебный горшочек 
Твиттер Доналда Трампа обваливает стоимость акций заводов гигантов

Акции японского автомобильного гиганта Toyota резко упали в цене после твита избранного президента США Дональда Трампа. В четверг, 5 января, республиканец на своей странице в Twitter предостерег компанию от строительства завода в Мексике.

Он написал, что Toyota планирует построить новый завод в одном из мексиканских штатов, где будут собираться автомобили Corolla для США. Однако призвал компанию перенести строительство в Америку. В противном случае Трамп пообещал ввести высокий налог на импорт продукции автоконцерна.



По информации агентства Reuters, сразу после этого заявления Трампа акции Toyota на Нью-Йоркской фондовой бирже упали на 0,6 процента.

На днях Трамп раскритиковал компанию General Motors, которая беспошлинно ввозит в США производимые в Мексике автомобили. В тот же день компания Ford заявила об отмене планов по инвестиции 1,6 миллиарда долларов в строительство нового завода в Мексике. Вместо этого автопроизводитель намерен вложить 700 миллионов долларов в развитие производства внутри США.

Дональд Трамп не впервые обваливает стоимость компаний. Так, 12 декабря 2016 года после его критики программы по производству истребителей-бомбардировщиков F-35 котировки американской военной корпорации Lockheed Martin упали более чем на 4 процента, а ее капитализация - на 3,5 миллиарда долларов.

А 6 декабря политик в своем аккаунте потребовал прекратить строительство нового "борта номер один" (название самолета президента США - прим.) в связи с "вышедшими из-под контроля расходами". После этого стоимость капитализации Boeing упала на 1,4 миллиарда долларов.

Источник
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

Заказывай качественный HYIP проект в HS Coders! |УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА HYIP МОНИТОРИНГА.РЕФБЭК ДО 2000% Актуальные проекты на топовых блогах инвесторов |
СТУДИЯ РЕКЛАМЫ HYIP-проектов bestpromo.biz
Lektor05 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заявление Трампа обрушило стоимость акций компании-производителя истребителя F-35 iwolf Новости в мире финансов и инвестиций 15 Вчера 05:49
Китайский "Твиттер" превысил стоимость американского оригинала HyipZanoza Новости технологий и интернета 3 19.10.2016 12:38
Стоимость акций Samsung взлетела до космических масштабов Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 4 01.09.2016 00:50
Стоимость Bitcoin установит исторические максимумы в случае президентства Трампа Denver10 Новости криптовалют 15 08.07.2016 12:59
Как СМИ смогли обрушить стоимость акций Nokian Renkaat Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.02.2016 20:44

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Формулы, Прогнозы для определени СРОКА ЖИЗНИ HYIP
От Dervish в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватара нет
Складчина на TotalFive
От come2me в разделе «Прогнозы»
Аватар AlexaCY
Комплименты модераторам :)
От AlexaCY в разделе «Вопросы и предложения»
Аватар Анна Чернобай
Правительство Англии объявило конкурс инновационных технологий с призом 15 млн фунтов
От Анна Чернобай в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Bubux.ru - Bubux
От voldemen в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Tavrid
Опыт неудачных инвестиций - пассажирские перевозки
От Tavrid в разделе «Прочие виды инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube