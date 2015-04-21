Власти Китая намерены инвестировать $361 млрд в источники возобновляемой энергии!

Доброго времени, друзья!
Рад сообщить, вам что власти Китая планируют к 2020 году инвестировать 2,5 триллиона юаней - это около 361 млрда долларов, в альтернативные источники возобновляемой энергии.
Об этом сообщил Ли Янчже - заместитель начальника Государственного управления в делах энергетики КНР.
“Согласно первоначальным подсчетам, в рамках реализации тринадцатого пятилетнего плана с 2016 по 2020 год, инвестиция в возобновляемые источники энергии достигнет цифры в 2,5 трлн юаней
”, – приводятся слова Ли Янчже на сайте управления.
По словам Ли, проект по внедрению и развитию возобновляемых источников энергии, подготовлен совместно с Государственной службой по делам энергетики Китая и Национальной комиссией по реформам и развитию (NDRC) КНР.
Согласно планам китайского правительства, будет увеличена доля потребления из альтернативных энергоресурсов, а потребление от ТЭС сокращать.
“Можно сказать, что чистые низкоуглеродистые источники энергии станут основным энергоресурсом в течение 13-й пятилетки”
, – отметил Ли Янчже.
Более того властями Китая планируется к 2020 году увеличение потребления гидроэнергетики, ветроэнергетики, геотермальной энергетике и конечно же солнечной энергии. Давно пора, ведь так как загрязняет нашу атмосферу Китай - не загрязняет даже вся Европа вместе взятая... И ресурсов к переходу на возобновляемые источники у китацев более чем достаточно...
Вот такие прекрасные нововведения ожидают Китай в ближайшем будущем! Возобновляемая энергия, это самый правильный и грамотный путь для любого промышленного государства, а что касается Китая так в тройне правильный - имхо. А что вы думаете о вышеизложенном, друзья? Жду отзывов ваших!
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим