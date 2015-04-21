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Власти Китая намерены инвестировать $361 млрд в источники возобновляемой энергии!

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Старый Сегодня, 11:41
#1
Премиум
 
Аватар Prosvetlenniy
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
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Власти Китая намерены инвестировать $361 млрд в источники возобновляемой энергии!

Доброго времени, друзья!

Рад сообщить, вам что власти Китая планируют к 2020 году инвестировать 2,5 триллиона юаней - это около 361 млрда долларов, в альтернативные источники возобновляемой энергии.

Об этом сообщил Ли Янчже - заместитель начальника Государственного управления в делах энергетики КНР.

Согласно первоначальным подсчетам, в рамках реализации тринадцатого пятилетнего плана с 2016 по 2020 год, инвестиция в возобновляемые источники энергии достигнет цифры в 2,5 трлн юаней”, – приводятся слова Ли Янчже на сайте управления.

По словам Ли, проект по внедрению и развитию возобновляемых источников энергии, подготовлен совместно с Государственной службой по делам энергетики Китая и Национальной комиссией по реформам и развитию (NDRC) КНР.

Согласно планам китайского правительства, будет увеличена доля потребления из альтернативных энергоресурсов, а потребление от ТЭС сокращать.

“Можно сказать, что чистые низкоуглеродистые источники энергии станут основным энергоресурсом в течение 13-й пятилетки”, – отметил Ли Янчже.

Более того властями Китая планируется к 2020 году увеличение потребления гидроэнергетики, ветроэнергетики, геотермальной энергетике и конечно же солнечной энергии. Давно пора, ведь так как загрязняет нашу атмосферу Китай - не загрязняет даже вся Европа вместе взятая... И ресурсов к переходу на возобновляемые источники у китацев более чем достаточно...

Вот такие прекрасные нововведения ожидают Китай в ближайшем будущем! Возобновляемая энергия, это самый правильный и грамотный путь для любого промышленного государства, а что касается Китая так в тройне правильный - имхо. А что вы думаете о вышеизложенном, друзья? Жду отзывов ваших!

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 12:02.
Prosvetlenniy на форуме  
Старый Сегодня, 12:22
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 68
Благодарностей: 8
КП: 0.000
Re: Власти Китая намерены инвестировать $361 млрд в источники возобновляемой энергии!
Товарищи с КНР поняли, что лучше 1 раз инвестировать большие деньги в возобновляемые источники, чем всю жизнь покупать дорогой газ у Газпрома
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Ахелесов Пятак на форуме  
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