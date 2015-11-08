Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,305 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Deutsche Bank попал не на шутку! Еще 95 млн штрафа правительству США!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:33
#1
Премиум
 
Аватар Prosvetlenniy
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 2,655
Благодарностей: 1,025
Записей в блоге: 7
КП: 0.368
Deutsche Bank попал не на шутку! Еще 95 млн штрафа правительству США!

Доброго времени, друзья!

Deutsche Bank согласился заплатить 95 млн долларов, чтобы уладить судебный спор с правительством США, которое обвиняет немецкий банк в налоговом мошенничестве, в использовании «неплатежеспособных» фиктивных компаний с целью уклонения от уплаты федеральных налогов в США в 2000 году.

Правительство США подало в суд на банк еще в декабре 2014 года и намеревалось взыскать с финучреждения более 190 млн долларов в качестве налогов, штрафов и процентов.

«Правительство заставило Deutsche Bank признаться в своих действиях по уклонению от уплаты налогов», говорится в сообщении министерства юстиции США.

Судебные разбирательства, в которые в последнее время оказывается вовлеченным Deutsche Bank, настораживают инвесторов и заставляют задуматься о дальнейшем будущем финучреждения.

В прошлом месяце, например, Deutsche Bank обвинили в манипуляциях с ипотечными ценными бумагами, обеспеченными жилой недвижимостью. Согласно договоренности, Deutsche Bank обязался выплатить 7,2 млрд долларов штрафа.

СПРАВКА

Ранее сообщалось о том, что немецкий Deutsche Bank закрывает филиалы и сокращает тысячи сотрудников.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Кризис в Deutsche Bank


Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

Регистрируйся в PrivateFX и сходу получай 100$ на счет
ЧИТАЙТЕ МОЙ ТВИТЕР
Мое портфолио!
Prosvetlenniy на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Deutsche Bank (Германия) - deutsche-bank.de pozitiv Банки прочих стран 21 23.12.2016 11:37
Эпический крах Deutsche Bank tanrad Tanrad 1 16.10.2016 14:22
Deutsche Bank не смог сократить сумму штрафа от Минюста США clipman77 Новости в банковской сфере и страховании 0 10.10.2016 19:24
Deutsche Bank развивает бизнес в США bizneser Новости в банковской сфере и страховании 0 13.08.2016 02:34
Deutsche Bank оштрафован на $258 млн bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 08.11.2015 18:53

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Акции ПриватБанка дорожают
От Imenfam в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар ABC-Forex
STForex - STForex.com
От ABC-Forex в разделе «Брокеры бинарных опционов»
Аватар tunderdim
Profitsmithy - profitsmithy.biz
От tunderdim в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар allegroman
Tradinprofit - tradinprofit.biz
От allegroman в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Leqenden
WMID 115966918072 нужен кредит 50 долларов на 7 дней
От Leqenden в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар aman
Тема aman - возвращаю 80% рефских
От aman в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube