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Анализ цены биткоин 05/01/2017 – поднимет ли бычий импульс цену выше $1200?

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Старый Сегодня, 11:30
#1
Мастер
 
Имя: Марсель
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
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Анализ цены биткоин 05/01/2017 – поднимет ли бычий импульс цену выше $1200?

Цена биткоин показывает новые рекордные максимумы, что подтверждает сильный старт в 2017 году и повышенный интерес инвесторов.

Ключевые моменты
  • Цена биткоин продвигается через долгосрочную бычью модель свечи.
  • В самом начале этого года цена зарегистрировала рекордные максимумы около $1200, намекнув на дальнейший рост.
  • Биткоин, похоже, намеревается приблизиться к основному психологическому уровню $ 1300, так как бычий импульс, похоже, не остановить.

Цена биткоин показывает новые рекордные максимумы, что подтверждает сильный старт в 2017 году и повышенный интерес инвесторов.

Технический анализ курса биткоин

На недельном графике видно, что в настоящий момент 100 SMA остается выше долгосрочной 200 SMA, по-прежнему указывая, что путь наименьшего сопротивления направлен вверх. Разрыв между скользящими средними после краткого столкновения вновь начал увеличиваться.

Стохастик указывает на условия перекупленности довольно долго, но не показывает никаких признаков снижения, что указывает на наличие значительного спроса. RSI все еще продвигается вверх, так что цена биткоин может последовать их примеру и проложить путь к следующему уровню сопротивления.

Этого бычьего импульса может быть достаточно, чтобы убедить как можно больше инвесторов присоединиться к игре, хотя многие также надеются, что быстрый откат позволит им осуществить покупку по лучшей цене. Потенциальные области коррекции можно увидеть на краткосрочных временных периодах, с $1100-1200 прошлой зоны сопротивления, вероятно, выступающей в качестве области интереса.


События рынка

Помимо увеличения объемов, которые биткоин показал в последние несколько дней, криптовалюты также получили поддержку против доллара США после публикации протокола заседания FOMC, в ходе которого произошел раскол среди членов.

Этого было достаточно, чтобы усомниться в грядущих повышениях ФРС процентной ставки в этом году, в результате чего доллар отступит по всем направлениям. Глобальные инвесторы, в частности в Китае, остаются в поисках более высокой доходности, предоставляемой активами, такими как биткоин.

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Марсель Шарафиев вне форума  
Старый Сегодня, 11:36
#2
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,173
Благодарностей: 718
КП: 0.271
Re: Анализ цены биткоин 05/01/2017 – поднимет ли бычий импульс цену выше $1200?
Ожидаю 900 и ниже на этой неделе. Дальше - еще ниже.
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Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 на форуме  
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