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Индия на пути к безналичному обществу: в стране запустили новое финансовое приложение

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Старый Сегодня, 11:18
#1
Премиум
 
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Имя: Максим
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Индия на пути к безналичному обществу: в стране запустили новое финансовое приложение

Доброго времени, друзья!

Рад сообщить вам, что Индии запустили новое мобильное платежное приложение BHIM (Bharat Interface for Money), которое работает на основе Aadhaar и является ребрендингом версии UPI (Unified Payment Interface).

Приложение нацелено на развитие безналичного общества и позволит устранить комиссию таких платежных систем, как Mastercard и Visa, которая была существенной преградой для мерчантов, которые хотели перейти на цифровые платежи. К тому же, приложение сделает финансовые услуги доступными даже в провинциальных районах Индии, минимизирует роль пластиковых карт и POS-терминалов в платежной сфере.

Все, что нужно, чтобы пользоваться приложением – это смартфон на основе Android. BHIM уже доступно для скачивания на Goolge Play Store.

Мерчантам нужно будет скачать приложение на смартфон, подключенный к биометрическому считывателю. Клиент будет вводить свой уникальный идентификатор в приложение Aadhaar, затем выбирать банк, через который будет проводиться сделка, и проходить биометрическую идентификацию, которая будет работать в качестве пароля подтверждения для транзакции.

Напомню, раннее сообщалось о том, что в Индии скупили 4 тонны золота за два дня после запуска денежной реформы, целью которой было изъятие из обращения банкнот номиналом 500 и 1,000 рупий.

Чиновники предполагают, что этот процесс сопровождался масштабным отмыванием денег, с целью конвертации запрещенных банкнот в золото.

Продажи золота в крупнейших ювелирных магазинах страны выросли в несколько раз именно 8 ноября. В целом, в этот день было продано 2 тонны золота.

Ювелирные компании подвергаются проверкам, поскольку правительство отмечает массовые уклонения от уплаты налогов с продаж.

Что думаете о вышеизложенном, друзья? Жду ваших отзывов!

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Индия стремится к безналичному обществу


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Автор Котенко Максим
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Prosvetlenniy на форуме  
Старый Сегодня, 11:26
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,451
Благодарностей: 570
КП: 0.043
Re: Индия на пути к безналичному обществу: в стране запустили новое финансовое прилож
Одним приложением дело не исправишь, надо чтобы каждый перешел на безналичный расчет тогда можно сказать что на пути к безналу пошли. А так пока есть наличка, она будет крутиться среди населения.
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