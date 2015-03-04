Индия на пути к безналичному обществу: в стране запустили новое финансовое приложение

Доброго времени, друзья!
Рад сообщить вам, что Индии запустили новое мобильное платежное приложение BHIM (Bharat Interface for Money), которое работает на основе Aadhaar и является ребрендингом версии UPI (Unified Payment Interface).
Приложение нацелено на развитие безналичного общества и позволит устранить комиссию таких платежных систем, как Mastercard и Visa, которая была существенной преградой для мерчантов, которые хотели перейти на цифровые платежи. К тому же, приложение сделает финансовые услуги доступными даже в провинциальных районах Индии, минимизирует роль пластиковых карт и POS-терминалов в платежной сфере.
Все, что нужно, чтобы пользоваться приложением – это смартфон на основе Android. BHIM уже доступно для скачивания на Goolge Play Store.
Мерчантам нужно будет скачать приложение на смартфон, подключенный к биометрическому считывателю. Клиент будет вводить свой уникальный идентификатор в приложение Aadhaar, затем выбирать банк, через который будет проводиться сделка, и проходить биометрическую идентификацию, которая будет работать в качестве пароля подтверждения для транзакции.
Напомню, раннее сообщалось о том, что в Индии скупили 4 тонны золота за два дня после запуска денежной реформы, целью которой было изъятие из обращения банкнот номиналом 500 и 1,000 рупий.
Чиновники предполагают, что этот процесс сопровождался масштабным отмыванием денег, с целью конвертации запрещенных банкнот в золото.
Продажи золота в крупнейших ювелирных магазинах страны выросли в несколько раз именно 8 ноября. В целом, в этот день было продано 2 тонны золота.
Ювелирные компании подвергаются проверкам, поскольку правительство отмечает массовые уклонения от уплаты налогов с продаж.
Что думаете о вышеизложенном, друзья? Жду ваших отзывов!
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Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим