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Актуальные "кредитные инвестиции" в 2017 году

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Обсуждение онлайн кредитования в Интернете. Кому выдать кредит, как получить кредит и на что стоит обратить внимание.
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Старый Сегодня, 10:33
#1
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Имя: Олег
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Вопрос Актуальные "кредитные инвестиции" в 2017 году
Какие "кредитные инвестиции" будут актуальными в 2017 году по-вашему мнению?

Под "кредитными инвестициями" я подразумеваю вложение средств в кредитующие сервисы. Это могут быть МФО, кредитная биржа WM, кредитная биржа PM, лимиты доверия ВМ, P2P-сервисы, частные кредиторы, различные оффлайн-сервисы типа "деньги до зарплаты". Опять же депозиты в банки Можно самостоятельно выдавать кредиты - стать частным кредитором. Какие ещё "кредитные направления" я упустил?

Вы планируете в этом году инвестировать средства в это направление? Почему да? Почему нет?
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morg на форуме  
Старый Сегодня, 10:47
#2
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Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 5,176
Благодарностей: 2,145
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награды Волшебный горшочек 
Re: Актуальные "кредитные инвестиции" в 2017 году
Цитата:
Сообщение от morg Посмотреть сообщение
Под "кредитными инвестициями" я подразумеваю вложение средств в кредитующие сервисы.
Нынче это пока больше "модная" легенда для хайпов, чем что-то реальное и дающее кем-то гарантированный доход именно инвестору. В этом плане частное кредитование, на мой взгляд более привлекательно, естественно с пристальным отбором клиентов для этого (не очень далеко в плане местонахождения, возможность залога и т.д.).
В офлайне как вижу множатся ломбарды различной направленности, на мой взгляд тоже перспективное вложение средств, по крайней мере есть залоговое имущество, которое можно продать - даже через интернет (видел такое на olx).
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xdendi на форуме  
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