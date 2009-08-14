Актуальные "кредитные инвестиции" в 2017 году

Какие "кредитные инвестиции" будут актуальными в 2017 году по-вашему мнению?
Под "кредитными инвестициями" я подразумеваю вложение средств в кредитующие сервисы. Это могут быть МФО, кредитная биржа WM, кредитная биржа PM, лимиты доверия ВМ, P2P-сервисы, частные кредиторы, различные оффлайн-сервисы типа "деньги до зарплаты". Опять же депозиты в банки
Можно самостоятельно выдавать кредиты - стать частным кредитором. Какие ещё "кредитные направления" я упустил?
Вы планируете в этом году инвестировать средства в это направление? Почему да? Почему нет?