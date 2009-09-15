Черные Лебеди прогнозов Barclays.

Аналитики уважаемого банка Barclays использовали этот термин в несколько необычном стиле.
Как ни странно их прогнозы заключены в резком ценовом влете на сырье в следствии "Черных Лебедей политических событий".
2017 год по их мнению, будет годом политических неожиданностей как со стороны крупных потребителей сырья (Китай, США), так и со стороны производителей (например они ждут проблемы с медью, добываемой в Чили, после прошествия там политических выборов).
Резюме - цена сырья будет расти, по политическим мотивам, вызвавшим проблемы поставки и добычи сырья.
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