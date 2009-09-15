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Черные Лебеди прогнозов Barclays.

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Старый Сегодня, 07:45
#1
Любитель
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.09.2016
Сообщений: 358
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КП: 0.075
Черные Лебеди прогнозов Barclays.
Нажмите на изображение для увеличения Название: Игра1.jpg Просмотров: 0 Размер: 49.8 Кб ID: 176031

Аналитики уважаемого банка Barclays использовали этот термин в несколько необычном стиле.

Как ни странно их прогнозы заключены в резком ценовом влете на сырье в следствии "Черных Лебедей политических событий".

2017 год по их мнению, будет годом политических неожиданностей как со стороны крупных потребителей сырья (Китай, США), так и со стороны производителей (например они ждут проблемы с медью, добываемой в Чили, после прошествия там политических выборов).

Резюме - цена сырья будет расти, по политическим мотивам, вызвавшим проблемы поставки и добычи сырья.

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Метки
банк, прогноз
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