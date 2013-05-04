Way-wealth - way-wealth.biz

Я не администратор проекта, тема носит чисто ознакомительный характер!
Старт проекта: 05/01/17 в 17-00 по мск
Легенда:
Маркетинг:
Цитата:
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Заработок на смс сегодня считается самым прибыльным бизнесом в онлайн и только потому, что почти у каждого человека есть мобильный телефон. По сравнению с электронными платежными системами, которыми могут пользоваться далеко не все и походами к терминалам и в банки, которых может и не быть по близости, либо просто лень идти и стоять в очередях, оплачивать товар, услугу, доступ с помощью смс проще простого и при этом моментально. В этом и заключается весь секрет успешного бизнеса.
Присоединяйтесь к проверенному успешному бизнесу и получайте прибыль с патнёрок не прилагая усилий.
В проекте предусмотрено 4 тарифных плана.
TEST
- 100 рублей на 30 часов +11%, по 37 рублей каждые 10 часов, тело включено
START
- 101-300 рублей на 60 часов + 26%, по 21% каждые 10 часов, тело включено
PROFI
- 301-500 рублей на 90 часов + 45% , 5% каждые 10 часов, тело в конце вклада
VIP
- 501 – 5000 рублей на 5 дней под 15% в сутки, выплата % каждые 24 часа, тело в конце вклада
Партнёрская программа:
1 уровень - 7%
Платёжные системы:
Payeer
Бонус:
На каждый новый депозит начисляют бонус +5% к депозиту
SSL, DDOS:
COMODO на 1 год!
РЕГИСТРАЦИЯ И ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОЕКТОМ.
Вклад:
Выплата по вкладам рефералов (рефские):