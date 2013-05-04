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Way-wealth - way-wealth.biz

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 07:40
#1
Любитель
 
Возраст: 34
Регистрация: 06.10.2016
Сообщений: 150
Благодарностей: 18
КП: 0.000
Way-wealth - way-wealth.biz
Я не администратор проекта, тема носит чисто ознакомительный характер!

Старт проекта: 05/01/17 в 17-00 по мск

Легенда:

Цитата:
Заработок на смс сегодня считается самым прибыльным бизнесом в онлайн и только потому, что почти у каждого человека есть мобильный телефон. По сравнению с электронными платежными системами, которыми могут пользоваться далеко не все и походами к терминалам и в банки, которых может и не быть по близости, либо просто лень идти и стоять в очередях, оплачивать товар, услугу, доступ с помощью смс проще простого и при этом моментально. В этом и заключается весь секрет успешного бизнеса.

Присоединяйтесь к проверенному успешному бизнесу и получайте прибыль с патнёрок не прилагая усилий.
Маркетинг:
В проекте предусмотрено 4 тарифных плана.
TEST - 100 рублей на 30 часов +11%, по 37 рублей каждые 10 часов, тело включено
START - 101-300 рублей на 60 часов + 26%, по 21% каждые 10 часов, тело включено
PROFI - 301-500 рублей на 90 часов + 45% , 5% каждые 10 часов, тело в конце вклада
VIP - 501 – 5000 рублей на 5 дней под 15% в сутки, выплата % каждые 24 часа, тело в конце вклада

Партнёрская программа: 1 уровень - 7%

Платёжные системы: Payeer

Бонус: На каждый новый депозит начисляют бонус +5% к депозиту

SSL, DDOS: COMODO на 1 год!

РЕГИСТРАЦИЯ И ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОЕКТОМ.

Вклад:


Выплата по вкладам рефералов (рефские):
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SUZA - Форум с оплатой за сообщения + инвестиции в акции форума, доход 0.10%-0.50% в сутки!
Последний раз редактировалось DenSSSet; Сегодня в 07:53.
DenSSSet на форуме  
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