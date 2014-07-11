Правительство США хочет судиться с Google

Вашингтон хочет с помощью суда запретить корпорации Google работать с федеральным правительством, если она не согласится предоставить властям конфиденциальную информацию о тысячах своих служащих.
Также стало известно, что накануне юристы Минтруда США уже подали соответствующий иск в суд по административным делам. В нем говорится о том, что руководство Google неоднократно отказывалось предоставить данные о компенсационных выплатах своим служащим, и пр. данные. В ведомстве объяснили, что эта информация нужна Вашингтону для того, чтобы убедиться в отсутствии в Google дискриминации по половым или расовым признакам. В самой корпорации вину за собой не наблюдают и отмечают, что некоторую информацию Минтруда США уже получил. Остальные запрошенные отчеты в Google являются персональными, и их передачу расценивают как посягательство на личную информацию.
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