Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,300 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Правительство США хочет судиться с Google

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 05:43
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 215
Благодарностей: 5
КП: 0.000
Правительство США хочет судиться с Google


Вашингтон хочет с помощью суда запретить корпорации Google работать с федеральным правительством, если она не согласится предоставить властям конфиденциальную информацию о тысячах своих служащих.


Также стало известно, что накануне юристы Минтруда США уже подали соответствующий иск в суд по административным делам. В нем говорится о том, что руководство Google неоднократно отказывалось предоставить данные о компенсационных выплатах своим служащим, и пр. данные. В ведомстве объяснили, что эта информация нужна Вашингтону для того, чтобы убедиться в отсутствии в Google дискриминации по половым или расовым признакам. В самой корпорации вину за собой не наблюдают и отмечают, что некоторую информацию Минтруда США уже получил. Остальные запрошенные отчеты в Google являются персональными, и их передачу расценивают как посягательство на личную информацию.

Источник
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!
forfor на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правительство хочет избавить малоимущих россиян от подоходного налога alex13r Новости в мире финансов и инвестиций 6 22.11.2016 01:26
Google хочет очистить Google Play от накруток в приложениях moskva Новости технологий и интернета 6 05.11.2016 22:31
Ахтунг! Правительство снова хочет повысить акциз на алкоголь и горючее moskva Новости в мире финансов и инвестиций 42 26.08.2015 11:08
Еврокомиссия хочет разделить Google Njord Новости в мире финансов и инвестиций 15 25.11.2014 23:31
Правительство хочет легализовать в России интернет-покер Ильдар Вахитов Покер 50 11.07.2014 19:31

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Беспрецедентный иск: американцы решили наказать европейский интернет в Мосгорсуде
От assss в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Olkibmonitor
In-profit - in-profit.biz
От Olkibmonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
Сколько в Украине будет стоить хлеб
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Aisller
Видео: Инвестиции в ПАММ-счета
От Aisller в разделе «Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео»
Аватар upline
Bitfury и другие майнеры получают предложения продать биткоины оптом
От upline в разделе «Горячие новости»
Аватара нет
Как играть в плюс, ставя по 25%
От Доггер в разделе «Прогнозы от пользователей»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube