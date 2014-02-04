Николай7777 Специалист

Имя: Николай Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.12.2014 Сообщений: 1,218 Благодарностей: 182 КП: 0.114

Жизнь в постнефтяную эру



Государство строит планы по продаже доли Saudi Aramco, она представляет собой одну из наиболее значимых нефтяных компаний в мире и на данный момент является государственной собственностью. Ей подконтрольна вся нефтедобыча в стране. Уже сам факт, что саудиты пожелали выставить на продажу часть одной из самых дорогих компаний, может сказать о том, что их мнение о будущем несколько отличны от мнения тех, кто ее собирается приобрести.



Аналитики порой заявляют о том, что подъем на рынке вызван оптимистичными настроениями инвесторов, а спад пессимиcтичными ожиданиями. Но это можно назвать ерундой, потому что на любого покупателя неизменно будет и продавец. При этом, каждый из них будет верить в собственное будущее и будет ожидать прибыльной сделки.



Естественно, существует большое количество поводов для продажи миноритарной доли в Saudi Aramco. Но как бы там ни было, вряд ли такое решение можно принимать как чистую веру государства в неограниченность собственных нефтяных залежей.



По результатам свежей аналитики EIA, по запасам нефти в мире, традиционных запасов на самом деле почти в два раза меньше указанных до этого, исходя из этого, снова возникает проблема ограничений, связанных с возможностью добычи. Когда добавить также нефтеносные пески, в Канаде, и тяжелую нефть, в Венесуэле, то мировые запасы повысятся до 75%.



Однако это значение не может учитывать траты и затруднения, которые связаны с добычей таких ресурсов, и с их дальнейшей переработкой в жидкость, которую принято называть нефтью. Финансовые затруднения, которые возникли у предприятий, проводящих работы на нефтеносных песках, после понижения цен, хорошо показывают то, что эти залежи так и останутся неразработанными, если стоимость нефти будет низкой. И значительный избыток предложений, который возник в данный момент на рынках, совсем не отрицает существование указанных ограничений.



Те, кто думает, что в США существует выработанная энергетическая политика для постнефтяной эры, возможно, разочаруются: она представляет собой всего лишь разобщенные программы, а не итог фундаментального планирования.



Налоговая система США подразумевает большие субсидии компаниям, которые занимаются добычей нефти и природного газа, но льготы положены и тем, кто работает с возобновляемыми источниками энергетики. Но тут субсидии полагаются отрасли выработки электроэнергии.



Налоговые льготы компаниям, которые вырабатывают жидкое топливо, для замены нефти, в настоящий момент значительно уменьшились. Программа стимулирования производства этанолового топлива, на федеральном уровне, завершилась еще в 2012 году. Государственные субсидии на биодизель и остальные виды биотоплива еще существуют. И если этанол это больше энергоноситель, а не источник энергии, потому что для его производства необходимо истратить столько же энергии, сколько, в итоге, из него есть возможность извлечь, то биодизель характеризуется положительным показателем энергетического баланса. Но все же о переходе большей части транспортного парка штатов на биодизель пока речь не идет.



В итоге, жизнь после эпохи нефти еще не значит жизнь вообще без нефти. Добыча нефти может уменьшаться постепенно. Некоторые критики говорят о том, что запасы нефти не закончатся. Но это не более, чем иллюзия, она мешает людям осознать масштабов последствий неизбежного знижения добычи.



Как вариант, можно начать переход на применение электрифицированного транспорта. Но для большей части людей это тоже самое, что пересесть на электромобиль. Кроме того, определенным видам транспорта, к примеру, экстренным службам, сельхозмашинам, вернее всего, бензин потребуется достаточно долго. Ориентировочно, для полноценного перехода на электромобили необходимо два, а возможно и все три десятка лет. Поэтому рациональнее было бы электрифицировать изначально общественный пассажирский транспорт, но это не попадает в стратегические планы США на ближайшее время. Осуществляются лишь локальные меры, которые направлены на повышение количества велосипедных и пешеходных дорожек, которые, якобы, могут понизить зависимость от личных авто. Но это нельзя назвать хорошо скоординированными действиями.



Если бы было точно известны, объемы оставшейся нефти, то можно было лучше понимать, какой отрезок времени остался в запасе для того, чтобы внедрить необходимых изменения. Но ничего такого на данный момент нету. Взамен есть сильно разрозненные и довольно противоречивые оценки. Большинству комфортнее делать оптимистичные оценки. Иначе необходимо было что-то делать и покидать зону комфорта. Между тем, начало перехода Саудовской Аравии к постнефтяной модели экономики ясно показывает, что мир начинает приближаться к пиковым объемам добычи, которые позже будут только понижаться.





Специально для mmgp.ru





Самый крупный мировой поставщик нефти-сырца - Королевство Саудовская Аравия, представила публике свои планы по ее дальнейшему развитию в постнефтяную эру. Когда государство, само название которого уже символ экономики, построенной на нефти, посчитало, что ему нужно такое планирование, тогда почему весь остальной мир, и, к примеру, Соединенные Штаты Америки, самый значимый потребитель бензина, не обеспокоился этим?Государство строит планы по продаже доли Saudi Aramco, она представляет собой одну из наиболее значимых нефтяных компаний в мире и на данный момент является государственной собственностью. Ей подконтрольна вся нефтедобыча в стране. Уже сам факт, что саудиты пожелали выставить на продажу часть одной из самых дорогих компаний, может сказать о том, что их мнение о будущем несколько отличны от мнения тех, кто ее собирается приобрести.Аналитики порой заявляют о том, что подъем на рынке вызван оптимистичными настроениями инвесторов, а спад пессимиcтичными ожиданиями. Но это можно назвать ерундой, потому что на любого покупателя неизменно будет и продавец. При этом, каждый из них будет верить в собственное будущее и будет ожидать прибыльной сделки.Естественно, существует большое количество поводов для продажи миноритарной доли в Saudi Aramco. Но как бы там ни было, вряд ли такое решение можно принимать как чистую веру государства в неограниченность собственных нефтяных залежей.По результатам свежей аналитики EIA, по запасам нефти в мире, традиционных запасов на самом деле почти в два раза меньше указанных до этого, исходя из этого, снова возникает проблема ограничений, связанных с возможностью добычи. Когда добавить также нефтеносные пески, в Канаде, и тяжелую нефть, в Венесуэле, то мировые запасы повысятся до 75%.Однако это значение не может учитывать траты и затруднения, которые связаны с добычей таких ресурсов, и с их дальнейшей переработкой в жидкость, которую принято называть нефтью. Финансовые затруднения, которые возникли у предприятий, проводящих работы на нефтеносных песках, после понижения цен, хорошо показывают то, что эти залежи так и останутся неразработанными, если стоимость нефти будет низкой. И значительный избыток предложений, который возник в данный момент на рынках, совсем не отрицает существование указанных ограничений.Те, кто думает, что в США существует выработанная энергетическая политика для постнефтяной эры, возможно, разочаруются: она представляет собой всего лишь разобщенные программы, а не итог фундаментального планирования.Налоговая система США подразумевает большие субсидии компаниям, которые занимаются добычей нефти и природного газа, но льготы положены и тем, кто работает с возобновляемыми источниками энергетики. Но тут субсидии полагаются отрасли выработки электроэнергии.Налоговые льготы компаниям, которые вырабатывают жидкое топливо, для замены нефти, в настоящий момент значительно уменьшились. Программа стимулирования производства этанолового топлива, на федеральном уровне, завершилась еще в 2012 году. Государственные субсидии на биодизель и остальные виды биотоплива еще существуют. И если этанол это больше энергоноситель, а не источник энергии, потому что для его производства необходимо истратить столько же энергии, сколько, в итоге, из него есть возможность извлечь, то биодизель характеризуется положительным показателем энергетического баланса. Но все же о переходе большей части транспортного парка штатов на биодизель пока речь не идет.В итоге, жизнь после эпохи нефти еще не значит жизнь вообще без нефти. Добыча нефти может уменьшаться постепенно. Некоторые критики говорят о том, что запасы нефти не закончатся. Но это не более, чем иллюзия, она мешает людям осознать масштабов последствий неизбежного знижения добычи.Как вариант, можно начать переход на применение электрифицированного транспорта. Но для большей части людей это тоже самое, что пересесть на электромобиль. Кроме того, определенным видам транспорта, к примеру, экстренным службам, сельхозмашинам, вернее всего, бензин потребуется достаточно долго. Ориентировочно, для полноценного перехода на электромобили необходимо два, а возможно и все три десятка лет. Поэтому рациональнее было бы электрифицировать изначально общественный пассажирский транспорт, но это не попадает в стратегические планы США на ближайшее время. Осуществляются лишь локальные меры, которые направлены на повышение количества велосипедных и пешеходных дорожек, которые, якобы, могут понизить зависимость от личных авто. Но это нельзя назвать хорошо скоординированными действиями.Если бы было точно известны, объемы оставшейся нефти, то можно было лучше понимать, какой отрезок времени остался в запасе для того, чтобы внедрить необходимых изменения. Но ничего такого на данный момент нету. Взамен есть сильно разрозненные и довольно противоречивые оценки. Большинству комфортнее делать оптимистичные оценки. Иначе необходимо было что-то делать и покидать зону комфорта. Между тем, начало перехода Саудовской Аравии к постнефтяной модели экономики ясно показывает, что мир начинает приближаться к пиковым объемам добычи, которые позже будут только понижаться.

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