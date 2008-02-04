Победа - Pobeda.io

Казино Победа
новое онлайн-казино, где каждый посетитель может играть на реальные деньги, либо же бесплатно (в демонстрационном режиме).
Преимущества
:
Моментальный вывод выигрышей с нашего сайта;
Система бонусов, которые можно обменивать на реальные деньги без необходимости отыгрыша;
Множество платёжных систем для ввода и вывода денег;
Огромное разнообразие виртуальных игр, среди которых есть новое направление игр Bingo-Boom;
Отзывчивая и круглосуточная служба поддержки;
Специальный алгоритм честности казино на базе MD5-хеширования;
Постоянные обновления и приятные сюрпризы для всех игроков казино Победа.
Лицензия нашего казино
: 8048-B1806623
Интернет-казино Победа успешно прошло процедуру аудита и приобрело статус лицензированного онлайн казино с правом ведения игорной деятельности Курасао. Нельзя не сказать, что именно Курасао является одним из первых и наиболее стабильных и значимых регуляторов в сфере игорного бизнеса. Все лицензированные Курасао казино уже не первый год работают в области интернет-развлечений не только Европы, но и США.
Бонусы
:
За проигранные 3.000 рублей (60$), мы дарим 30FS со ставкой 10 рублей в игре Aloha
3.000 рублей для возможности активации бонуса, что = 30FS, каждая последующая проигранная 1.000 рублей = 10FS.
Если количество проигранных депозитов более 3.000 рублей (60$), к примеру 6.000 рублей (120$), то мы дарим дополнительные 10FS за каждую проигранную 1.000 рублей (20$), то есть 60FS
Нет ограничений по суммам депозитов и количеству фриспинов
Отсутствие wager на выигрыш с фриспинов
Отсутствие ограничений по времени действия полученных фриспинов
Количество активаций данного бонуса - не ограничено
Пока Вы не отыграли полученные фриспины, Вы не можете получить следующие, даже если Вы проиграли следующие депозиты.
Сумма депозитов должна превышать сумму выводов выигрышей на 3.000 рублей (60$) или более, чтобы активировать этот бонус.
Как считается проигранный депозит?
Сумма депозитов - Сумма вывода выигрышей - Сумма на балансе = проигранный депозит.
Для активации необходимо:
Количество проигранных депозитов от 3.000 рублей (60$) и выше.
Количество активаций бонуса не ограничено, но в 00:00:00 (по МСК) все депозиты и выводы выигрышей обнуляются, и отсчет начинается с 0.
Cashback 15%
Каждый понедельник система автоматически начисляет cashback от проигранных средств за 7 дней на бонусный счет;
Пример:
за 7 дней сделано депозитов на 5.000 руб., вывод выиграша 1.000 руб. = 5.000 - 1.000 = 4.000 рублей, именно из этой суммы мы и начисляем cachback, который равен: 600 рублей;
Важно:
Денежные средства, которые еще находятся на балансе игрока в учет не идут, так как Вы на них еще не поиграли
Cashback в размере 15% начисляется только от минимально проигранной суммы в 500 рублей и более за всю неделю.
Игры:
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Платежные системы:
Депозиты от 100р.
Сайтом владеет и управляет компания:
Company BET BOOM LP,
5 St, Vincent Street, Edinburgh, EH3 6SW, Scotland, UK