vovkino Специалист

Имя: Владимир Пол: Мужской Адрес: Россия Инвестирую в: HYIP Регистрация: 10.04.2013 Сообщений: 892 Благодарностей: 125 КП: 0.425

Победа - Pobeda.io Казино Победа



новое онлайн-казино, где каждый посетитель может играть на реальные деньги, либо же бесплатно (в демонстрационном режиме).



Преимущества:

Моментальный вывод выигрышей с нашего сайта;

Система бонусов, которые можно обменивать на реальные деньги без необходимости отыгрыша;

Множество платёжных систем для ввода и вывода денег;

Огромное разнообразие виртуальных игр, среди которых есть новое направление игр Bingo-Boom;

Отзывчивая и круглосуточная служба поддержки;

Специальный алгоритм честности казино на базе MD5-хеширования;

Постоянные обновления и приятные сюрпризы для всех игроков казино Победа.



Лицензия нашего казино: 8048-B1806623



Интернет-казино Победа успешно прошло процедуру аудита и приобрело статус лицензированного онлайн казино с правом ведения игорной деятельности Курасао. Нельзя не сказать, что именно Курасао является одним из первых и наиболее стабильных и значимых регуляторов в сфере игорного бизнеса. Все лицензированные Курасао казино уже не первый год работают в области интернет-развлечений не только Европы, но и США.



Бонусы:



За проигранные 3.000 рублей (60$), мы дарим 30FS со ставкой 10 рублей в игре Aloha



3.000 рублей для возможности активации бонуса, что = 30FS, каждая последующая проигранная 1.000 рублей = 10FS.



Если количество проигранных депозитов более 3.000 рублей (60$), к примеру 6.000 рублей (120$), то мы дарим дополнительные 10FS за каждую проигранную 1.000 рублей (20$), то есть 60FS



Нет ограничений по суммам депозитов и количеству фриспинов

Отсутствие wager на выигрыш с фриспинов



Отсутствие ограничений по времени действия полученных фриспинов

Количество активаций данного бонуса - не ограничено



Пока Вы не отыграли полученные фриспины, Вы не можете получить следующие, даже если Вы проиграли следующие депозиты.



Сумма депозитов должна превышать сумму выводов выигрышей на 3.000 рублей (60$) или более, чтобы активировать этот бонус.



Как считается проигранный депозит?

Сумма депозитов - Сумма вывода выигрышей - Сумма на балансе = проигранный депозит.



Для активации необходимо:

Количество проигранных депозитов от 3.000 рублей (60$) и выше.

Количество активаций бонуса не ограничено, но в 00:00:00 (по МСК) все депозиты и выводы выигрышей обнуляются, и отсчет начинается с 0.



Cashback 15%



Каждый понедельник система автоматически начисляет cashback от проигранных средств за 7 дней на бонусный счет;

Пример:

за 7 дней сделано депозитов на 5.000 руб., вывод выиграша 1.000 руб. = 5.000 - 1.000 = 4.000 рублей, именно из этой суммы мы и начисляем cachback, который равен: 600 рублей;

Важно:

Денежные средства, которые еще находятся на балансе игрока в учет не идут, так как Вы на них еще не поиграли

Cashback в размере 15% начисляется только от минимально проигранной суммы в 500 рублей и более за всю неделю.



Игры:



(откройте фото)



Платежные системы:



Депозиты от 100р.



Сайтом владеет и управляет компания:

Company BET BOOM LP,

5 St, Vincent Street, Edinburgh, EH3 6SW, Scotland, UK новое онлайн-казино, где каждый посетитель может играть на реальные деньги, либо же бесплатно (в демонстрационном режиме).Моментальный вывод выигрышей с нашего сайта;Система бонусов, которые можно обменивать на реальные деньги без необходимости отыгрыша;Множество платёжных систем для ввода и вывода денег;Огромное разнообразие виртуальных игр, среди которых есть новое направление игр Bingo-Boom;Отзывчивая и круглосуточная служба поддержки;Специальный алгоритм честности казино на базе MD5-хеширования;Постоянные обновления и приятные сюрпризы для всех игроков казино Победа.: 8048-B1806623Интернет-казино Победа успешно прошло процедуру аудита и приобрело статус лицензированного онлайн казино с правом ведения игорной деятельности Курасао. Нельзя не сказать, что именно Курасао является одним из первых и наиболее стабильных и значимых регуляторов в сфере игорного бизнеса. Все лицензированные Курасао казино уже не первый год работают в области интернет-развлечений не только Европы, но и США.За проигранные 3.000 рублей (60$), мы дарим 30FS со ставкой 10 рублей в игре Aloha3.000 рублей для возможности активации бонуса, что = 30FS, каждая последующая проигранная 1.000 рублей = 10FS.Если количество проигранных депозитов более 3.000 рублей (60$), к примеру 6.000 рублей (120$), то мы дарим дополнительные 10FS за каждую проигранную 1.000 рублей (20$), то есть 60FSНет ограничений по суммам депозитов и количеству фриспиновОтсутствие wager на выигрыш с фриспиновОтсутствие ограничений по времени действия полученных фриспиновКоличество активаций данного бонуса - не ограниченоПока Вы не отыграли полученные фриспины, Вы не можете получить следующие, даже если Вы проиграли следующие депозиты.Сумма депозитов должна превышать сумму выводов выигрышей на 3.000 рублей (60$) или более, чтобы активировать этот бонус.Сумма депозитов - Сумма вывода выигрышей - Сумма на балансе = проигранный депозит.Количество проигранных депозитов от 3.000 рублей (60$) и выше.Количество активаций бонуса не ограничено, но в 00:00:00 (по МСК) все депозиты и выводы выигрышей обнуляются, и отсчет начинается с 0.Каждый понедельник система автоматически начисляет cashback от проигранных средств за 7 дней на бонусный счет;за 7 дней сделано депозитов на 5.000 руб., вывод выиграша 1.000 руб. = 5.000 - 1.000 = 4.000 рублей, именно из этой суммы мы и начисляем cachback, который равен: 600 рублей;Денежные средства, которые еще находятся на балансе игрока в учет не идут, так как Вы на них еще не поигралиCashback в размере 15% начисляется только от минимально проигранной суммы в 500 рублей и более за всю неделю.(откройте фото)Депозиты от 100р.Company BET BOOM LP,5 St, Vincent Street, Edinburgh, EH3 6SW, Scotland, UK

Контакты:

+8 (800) 775-98-96 (Звонок бесплатный)



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support@pobeda.io+8 (800) 775-98-96 (Звонок бесплатный)

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