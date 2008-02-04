Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,298 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Победа - Pobeda.io

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Каталог онлайн-казино, обсуждений условий и качества их работы, общение с представителями.
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 03:40
#1
Специалист
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 892
Благодарностей: 125
КП: 0.425
Победа - Pobeda.io
Казино Победа
Название: menuLogo.png Просмотров: 8 Размер: 2.9 Кб
новое онлайн-казино, где каждый посетитель может играть на реальные деньги, либо же бесплатно (в демонстрационном режиме).

Преимущества:
Моментальный вывод выигрышей с нашего сайта;
Система бонусов, которые можно обменивать на реальные деньги без необходимости отыгрыша;
Множество платёжных систем для ввода и вывода денег;
Огромное разнообразие виртуальных игр, среди которых есть новое направление игр Bingo-Boom;
Отзывчивая и круглосуточная служба поддержки;
Специальный алгоритм честности казино на базе MD5-хеширования;
Постоянные обновления и приятные сюрпризы для всех игроков казино Победа.

Лицензия нашего казино: 8048-B1806623

Интернет-казино Победа успешно прошло процедуру аудита и приобрело статус лицензированного онлайн казино с правом ведения игорной деятельности Курасао. Нельзя не сказать, что именно Курасао является одним из первых и наиболее стабильных и значимых регуляторов в сфере игорного бизнеса. Все лицензированные Курасао казино уже не первый год работают в области интернет-развлечений не только Европы, но и США.

Бонусы:
Нажмите на изображение для увеличения Название: fs.png Просмотров: 6 Размер: 16.7 Кб ID: 176021
За проигранные 3.000 рублей (60$), мы дарим 30FS со ставкой 10 рублей в игре Aloha

3.000 рублей для возможности активации бонуса, что = 30FS, каждая последующая проигранная 1.000 рублей = 10FS.

Если количество проигранных депозитов более 3.000 рублей (60$), к примеру 6.000 рублей (120$), то мы дарим дополнительные 10FS за каждую проигранную 1.000 рублей (20$), то есть 60FS

Нет ограничений по суммам депозитов и количеству фриспинов
Отсутствие wager на выигрыш с фриспинов

Отсутствие ограничений по времени действия полученных фриспинов
Количество активаций данного бонуса - не ограничено

Пока Вы не отыграли полученные фриспины, Вы не можете получить следующие, даже если Вы проиграли следующие депозиты.

Сумма депозитов должна превышать сумму выводов выигрышей на 3.000 рублей (60$) или более, чтобы активировать этот бонус.

Как считается проигранный депозит?
Сумма депозитов - Сумма вывода выигрышей - Сумма на балансе = проигранный депозит.

Для активации необходимо:
Количество проигранных депозитов от 3.000 рублей (60$) и выше.
Количество активаций бонуса не ограничено, но в 00:00:00 (по МСК) все депозиты и выводы выигрышей обнуляются, и отсчет начинается с 0.

Cashback 15%
Нажмите на изображение для увеличения Название: cashback.png Просмотров: 4 Размер: 11.1 Кб ID: 176023
Каждый понедельник система автоматически начисляет cashback от проигранных средств за 7 дней на бонусный счет;
Пример:
за 7 дней сделано депозитов на 5.000 руб., вывод выиграша 1.000 руб. = 5.000 - 1.000 = 4.000 рублей, именно из этой суммы мы и начисляем cachback, который равен: 600 рублей;
Важно:
 Денежные средства, которые еще находятся на балансе игрока в учет не идут, так как Вы на них еще не поиграли
Cashback в размере 15% начисляется только от минимально проигранной суммы в 500 рублей и более за всю неделю.

Игры:
Нажмите на изображение для увеличения Название: 2017-01-06_02-13-29.jpg Просмотров: 4 Размер: 30.1 Кб ID: 176024
(откройте фото)

Платежные системы:
Нажмите на изображение для увеличения Название: 2017-01-06_02-22-28.jpg Просмотров: 4 Размер: 23.8 Кб ID: 176025
Депозиты от 100р.

Сайтом владеет и управляет компания:
Company BET BOOM LP,
5 St, Vincent Street, Edinburgh, EH3 6SW, Scotland, UK

Контакты:
support@pobeda.io
+8 (800) 775-98-96 (Звонок бесплатный)

Перейти на сайт
Нажмите на изображение для увеличения Название: 2017-01-06_02-34-38.jpg Просмотров: 3 Размер: 12.9 Кб ID: 176027
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

Казино онлайн.Выплаты инстант.
Обмен Любой ЭПС.Быстрый перевод и оперативная тех. поддержка
vovkino на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Cccp-pobeda-cccp-pobeda.biz voldemen Бесплатное 10 05.05.2016 10:43
...и снова - ПОБЕДА!!! Roman_O Прогнозы от пользователей 404 29.04.2014 12:45
БК Победа -bk-win.com Zenit Архив: Букмекерские конторы и биржи ставок 13 04.02.2008 21:30

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Фильм "Парни не плачут". Где скачать
От Матик в разделе «Кино/Музыка»
Аватар Lyubimchik
Раскрутить сайт или заработать!
От Lyubimchik в разделе «Маркетинг: общий форум»
Аватар Sergeydas
За досрочное погашение кредитов украинцев будут наказывать
От Sergeydas в разделе «Банковский форум»
Аватар werop
реальные партнерки
От werop в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Демо-счет с доступом к валютам и индексам
От Pavel3956 в разделе «Курилка»
Аватар Анна Чернобай
Украденную недвижимость в Приморье вернули государству
От Анна Чернобай в разделе «Экономические преступления»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube