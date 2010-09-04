Molecular Stethoscope для выявления болезни в крови привлекла $8.2 млн инвестиций

Американская биотехнологическая компания Molecular Stethoscope из Сан-Диего штат Калифорния на основе разработки новых методов на ранней стадии для выявления болезни в крови и мониторинга привлекла $8,2 млн. инвестиций.
Инвесторами стали DCVC, Pfizer, Index Ventures, один из пяти ведущих исследовательских университетов США, а также несколько индивидуальных инвесторов.
Компания намерена использовать привлеченные средства для продолжения развития своих собственных жидких биопсийных испытаний для своих первоначальных применений в кардиометаболических и нейродегенеративных заболеваниях, а также для ускорения открытия своей методики на дополнительных рынках.
Компания была основана в 2015 году доктором философии Тиной Нова, которая в данное время является президентом и генеральный директор Molecular Stethoscope. Компания разработала собственную технологию (происходящая в лабораториях доктора Стивена Квеке - со-президент Chan Zuckerberg Biohub и профессор биоинженерии и прикладной физики в Стэнфордском университете и доктора Эрика Топол - директор научного института Scripps и профессор геномики в научно-исследовательском институте Scripps), которую использует в циркулирующей бесклеточной РНК в крови, чтобы контролировать поврежденные органы и болезни в режиме реального времени.
Molecular Stethoscope использует РНК для создания быстрых, точных и неинвазивных диагностических тестов для здоровья органов:
1. Современные методы молекулярной биологии, в сочетании с высокой аннотированной и репрезентативной базой данных, привели к гораздо более полном знании паттернов экспрессии РНК в тканях;
2. Прогресс в области секвенирования технологий и широкое развитие биоинформатики позволило ученым охарактеризовать короткие фрагменты нуклеиновых кислот в РНК;
3. Мощные методы анализа биоинформатики для данных пациентов и добычи соответствующих баз данных биоинформатики.
В дополнение к инвестициям, компания подписала двухлетнее соглашение о сотрудничестве с компанией Pfizer по исследованию и развитию анализа крови, которое может помочь определить те предметы на критических этапах прогрессирования заболевания в ключевых кардиометаболических условиях.
Даная методика компании поможет в нейродегенеративных заболеваниях, ишемических болезнях сердца, аутоиммунных и воспалительных заболеваниях. Поможет выявлять, контролировать заболевания на ранних стадиях, предсказать сердечный приступ и является областью для молекулярной диагностики. На основе этого мощного неинвазивного подхода, Molecular Stethoscope направлена на преобразование здравоохранения.
Перевод специально для mmgp.ru