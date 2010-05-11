Гривны старого образца

Нашел тут давеча у себя в книжке купюру старого образца номиналом в 200 гривен.
Поспрашивал у людей,все говорят что без проблем в банке поменять должны. Ну думаю отлично,под новый год "мелочь" не помешает.
По дороге в банк захожу в магазин и пытаюсь втулить эту купюру на кассе,продавец купюру забирает и уходит в кабинет (видимо выяснять можно ли принимать эту купюру).
Проходит минут пять и продавец возвращается и отказывает мне в продаже товара.
Иду по банкам,ищу банки так чтоб не было очередей.
Зашел в Marfin Bank, в Альфа-Банк,Credit-Agricole.
Везде кассирши отказали и направляли в Ощадбанк.
Конечная остановка была Ощадбанк. Я почти с полною уверенностью что щас дадут новую купюрю сую в окошко 200грн.
Она что-то там фыркает,говорит я такое не приму и вообще в таких случаях купюра изымается на экспертизу на несколько дней и только потом приходит извещение на обмен. Так она сказала. Вот такие пироги.
Как мне без геморроя обменять старую купюру на новую?
Может позвонить куда перед походом в банк или на почту кого электронную оповестить,
чтоб я пришел и мне молча заменили мою купюру?