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Гривны старого образца

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В этом разделе обсуждаются банки Украины (например, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль). Их акции, бонусы. Отзывы клиентов.
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Старый Сегодня, 02:45
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 211
Благодарностей: 5
КП: 0.000
Гривны старого образца


Нашел тут давеча у себя в книжке купюру старого образца номиналом в 200 гривен.
Поспрашивал у людей,все говорят что без проблем в банке поменять должны. Ну думаю отлично,под новый год "мелочь" не помешает.
По дороге в банк захожу в магазин и пытаюсь втулить эту купюру на кассе,продавец купюру забирает и уходит в кабинет (видимо выяснять можно ли принимать эту купюру).
Проходит минут пять и продавец возвращается и отказывает мне в продаже товара.

Иду по банкам,ищу банки так чтоб не было очередей.
Зашел в Marfin Bank, в Альфа-Банк,Credit-Agricole.
Везде кассирши отказали и направляли в Ощадбанк.

Конечная остановка была Ощадбанк. Я почти с полною уверенностью что щас дадут новую купюрю сую в окошко 200грн.
Она что-то там фыркает,говорит я такое не приму и вообще в таких случаях купюра изымается на экспертизу на несколько дней и только потом приходит извещение на обмен. Так она сказала. Вот такие пироги.

Как мне без геморроя обменять старую купюру на новую?
Может позвонить куда перед походом в банк или на почту кого электронную оповестить,
чтоб я пришел и мне молча заменили мою купюру?
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forfor на форуме  
Старый Сегодня, 03:20
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 01.07.2013
Сообщений: 777
Благодарностей: 617
КП: 0.052
Re: Гривны старого образца
Насколько мне известно, такие купюры официально из оборота не выведены и любой банк обязан их принимать как средство оплаты. Но, вполне возможно, что банк не обязан принимать как обмен на новую купюру и имеет право в этом отказать, чем они и воспользовались. Поэтому, мой совет - идешь в любой банк и пополняешь карту через кассу. Если кассир отказывает в проведение операции, то зови директора отделения. В случае и его отказа звонишь на горячую линию банка и оставляешь жалобу на работу отделения и данных работников. Обычно после этого они сразу вспоминают, как и что у них в отделении работает. Кстати, хотелось бы получить обратную связь - получилось или нет, т.к. у меня нет стопроцентной уверенности в данном вопросе. Если не сложно - отпишись, пожалуйста, по результату.
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