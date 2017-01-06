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Imybike.ru - Imybike

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 02:40
#1
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,295
Благодарностей: 542
КП: 0.012
Imybike.ru - Imybike


Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.

Старт проекта состоялся 01.01.2017.



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◄ О проекте ►


Открытие проекта!(01.01.17)
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Ввод – Payeer.
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◄ Выплата ►

+ 34.67 p Date: 06.01.2017 01:34:31
ID: 284085289
Details: P3786358 → P2575XXX
Amount: 34.67 p
Comment: Выплата пользователю NWmonitor с проекта imybike.ru
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Метки
игры с выводом денег, мониторинг, рефбек
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