Imybike.ru - Imybike

Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.
Старт проекта состоялся 01.01.2017.
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Открытие проекта!(01.01.17)
Ребят, вот мы и открылись, приглашайте своих друзей и зарабатывайте вместе с ними. У нас 20% реферальные на вывод.
Добавлены развлечения и бонусы:
ДОБАВЛЕН БАНЕРНЫЙ СЕРФИНГ С ОПЛАТОЙ НА ВЫВОД
1. Сундук
2. При первом пополнениях баланса +50% в подарок, при последующих пополнениях баланса +25% в подарок
3. За каждого реферала получайте по 10 золота на счет
4. Лидер рефералов - станьте лидером рефералов, все пришедшие участники без приглашения, будудт автоматически становится Вашими рефералами
5. Резервный фонд проекта составляет - 1250 рублей!
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◄ Покупка свинок (Маркетинг) ►
Распределение золота при продаже: 80% на вывод.
Курс продажи: 100 яиц = 1 золото.
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◄ Вывод средств ►
Минимальный вывод : 10 золота = 0.1 рубль.
Выплаты происходят в автоматическом режиме.
Минимальное пополнение (активация выплат) = 5 руб.
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◄ Бонусы ►
За регистрацию получаете Minion Pig бонусом .
на первое пополнение баланса +50% в подарок.
на последующие пополнение баланса +25% в подарок.
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◄ Партнерка ►
1 уровень - 20% на вывод.
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◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer.
Вывод - Payeer.
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◄ Депозит / Листинг LIGHT ►
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◄ Выплата ►
+ 34.67 p
Date: 06.01.2017 01:34:31
ID: 284085289
Details: P3786358 → P2575XXX
Amount: 34.67 p
Comment: Выплата пользователю NWmonitor с проекта imybike.ru