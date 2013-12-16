Новая Зеландия выпустила монету с изображением смеющейся совы

Один раз в год Новая Зеландия выпускает памятную серебряную монету, номиналом 5 долларов. Эти монеты разбиты на небольшие тематические подсерии, чтобы придать рассчитанным на длительный срок сериям какое-то подобие законченной структуры, так как нумизматы любят собирать полные коллекции.
Данная подсерия посвящена вымершим существам, а эта монета является четвертой с начала выпуска. Она отчеканена из тройской унции чистого серебра, причем изображение птицы сочетается с рисунком, на который вдохновила культура маори. Неудивительно, ведь она разработана художником Дэйвом Бурке, маори.
На лицевой стороне монеты присутствует традиционное изображение королевы Елизаветы II, окруженное надписями с деталями выпуска. Монета поставляется в черном футляре, который упакован в цветную коробку, также прилагается сертификат подлинности. Стоимость монеты составляет 139 новозеландских долларов (97 долларов США).
Смеющаяся сова так была названа из-за своего повторяющегося сиплого крика и была распространена на Южном Острове в середине XIX века. Однако у нее не было средств защиты от завезенных хищников - горностаев и хорьков, что с 1880-х годов и привело к исчезновению этой красивой птицы, ведущей ночной образ жизни.
Номинал монеты - 5 долларов Новой Зеландии
Металл - серебро 999-й пробы
Вес - 31,1 грамм
Диаметр - 40 мм
Качество - пруф
Тираж - 1500 штук.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru