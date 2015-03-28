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Alibaba расправляется с продавцами поддельных товаров на своей платформе Taobao

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Старый Сегодня, 02:06
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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.07.2016
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Alibaba расправляется с продавцами поддельных товаров на своей платформе Taobao
Китайский гигант электронной коммерции Alibaba подал иск в суд двух поставщиков за продажу поддельных или контрафактных товаров, после того, как несколько недель назад в черный список эти компании добавил регулятор США.
Это первый случай, когда фирма подала судебный иск против производителей фальшивых товаров. До этого вся борьба сводилась к блокировкам предоставления своих услуг на площадках Alibaba.
Alibaba подал в суд на продавцов по обвинению в продаже поддельных часов Swarovski на своей платформе электронной коммерции Taobao.
Американские власти утверждают что интернет-платформа Taobao используется разными сомнительными компаниями для продажей "высококачественных" поддельных товаров.
Иск против двух неназванных производителей заявлен на сумму в 1,4 млн. юаней (201 тыс. долларов США) в качестве возмещения ущерба, говорится в сообщении компании.
Контрафатчики были обнаружены в ходе "программа покупки тест-бай", когда купленные на платформе у Taobao были подтверждены Swarovski подделками.
В последующем рейде полиции, было обнаружено более 125 поддельных часов общей стоимостью около 2 миллионов юаней, которые были конфискованы.
В корпорации Alibaba сказали, что будут продолжать бороться с производителями и продавцами поддельных товаров, и что у них уже есть список других подозреваемых поставщиков, которые могут столкнуться с аналогичными действиями.
"Мы хотим добиться того наказания для торговцев фальшивыми товарами, которого они заслуживают, чтобы защитить владельцев всех мировых брендов", - отметили Alibaba в заявлении.
Следует напомнить, что уже много лет Китайский интернет-магазин Taobao обвиняют в том, что платформа стала прибежищем для торговли поддельными товарами. А в 2015 году владелец известных брендов Gucci и Yves Saint Laurent подали иск в суд Манхэттена в США на Alibaba за то, что на ее площадках ведется торговля контрафактными и поддельными товарами, которые нарушают их авторские права.
Корпорация Alibaba - крупнейший Интернет-магазин Китая, который вышел с IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже в сентябре 2014 года и побил все рекорды, поднимая $ 25 млрд. инвестиций. А рыночная стоимость Alibaba Group составляет $231 млрд. США.

Специально для mmgp.ru
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