Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,291 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап Namely привлек $50 млн для автоматизации различных рабочих процессов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:21
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 2,288
Благодарностей: 765
КП: 0.191
Стартап Namely привлек $50 млн для автоматизации различных рабочих процессов


Стартап Namely, главной целью которого является создание программного обеспечения для максимально удобного управления начислениями заработных плат, выплатами различных пособий и многих других процессов, сегодня объявил о получении финансирования в размере 50 миллионов долларов.

Нью-Йоркский стартап ориентирован на компании среднего размера, которые обычно имеют от 100 до 1000 сотрудников. "Несколько лет назад я заметил, что все средние компании имели одну общую черту", — сообщил основатель и генеральный директор компании Мэтт Страз (Matt Straz). "Они действительно испытывают большие трудности с получением всех необходимых данных, чтобы успешно вести свой бизнес".

Основанный в 2012 году Namely предоставляет свое программное обеспечение в качестве SaaS-услуги для формирования баз данных компаний, которые ежемесячно платят данному сервису за каждого своего работника. Стоимость колеблется от $20 до $50 за одного сотрудника. "Мы успешно задействовали и социальные медиа", — отметил Страз, при этом он объяснил, что платформа имеет свои профили в LinkedIn и Facebook. Но одной из самых важных функций, по его словам, является эффективное сочетание человеческих ресурсов, заработной платы и выплат различных пособий. "Наши клиенты часто имеют те же самые потребности, что и крупные компании, но при этом они обладают довольно небольшим штатом сотрудников", — сказал он. "Они могут себе позволить иметь лишь одного человека в своем отделе кадров".


Namely имеет более 650 клиентов, половина из которых являются высокотехнологичными компаниями, и ежегодно обрабатывает свыше $4 млрд. в виде начислений заработной платы. Клиентами данного стартапа являются 1stdibs, TechStars, OneLogin и многие другие. Компания успешно конкурирует с такими известными сервисами платежных ведомостей, как ADP и Paychex, и имеет отличные перспективы для своего дальнейшего роста.

Недавно Namely обновила свое программное обеспечение, чтобы добавить функции учета и соблюдения новых законодательных норм. По словам Страза, связанное с трудовой деятельностью законодательство часто подвергается различным изменениям и корректировкам. "Это не только федеральные законодательные акты, но также и изменения, которые происходят на государственном и местном уровне", — отметил он. С приходом новой администрации Трампа также ожидаются многочисленные перемены в политике, поэтому попутно нужно будет отслеживать и новые изменения в трудовом законодательстве, размере минимальной оплаты труда, а также многие другие правила на рабочих местах.

Кроме того, Namely презентовала своим клиентам и новую привлекательную опцию под названием Namely Health Advantage, которая позволяет различным небольшим компаниям группироваться вместе, чтобы предлагать своим работникам медицинское страхование и обслуживание по льготным тарифам.

Текущий инвестиционный раунд возглавили венчурные фонды Altimeter Capital и Scale Venture Partners. Действующие инвесторы, включая Sequoia Capital, Matrix Partners и True Ventures, также участвовали в данном финансировании. Полученные средства будут направлены на разработку новых продуктов и услуг, а также на расширение функционала сервиса. На сегодняшний день стартап Namely привлек в общей сложности $157,8 млн. инвестиций и имеет более 300 сотрудников, которые работают в офисах в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Остине.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://venturebeat.com/2017/01/05/hr...es-50-million/

https://text.ru/antiplagiat/586eb8203901e
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!
CashToday вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап Fugue привлек $41 млн для автоматизации AWS Tigrenish Горячие новости 0 Вчера 18:59
Свадебный стартап Zola привлек 25 млн.$ beautiful2w Новости в мире финансов и инвестиций 23 27.11.2016 13:33
Сервис для автоматизации денежных переводов Stripe привлек $150 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 5 26.11.2016 23:05
Стартап Transcriptic привлек $13,4 млн для полной автоматизации научных исследований CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 4 23.11.2016 13:43
Украинский стартап Lit-Era привлек $50 тыс Tigrenish Политика и экономика 12 16.11.2016 21:15

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Марсель Шарафиев
Деньги - на яхту
От Марсель Шарафиев в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар inform-servis
Домены под совместную деятельность
От inform-servis в разделе «Доменные имена»
Аватар MiGVA
Рефбэк. Forex4you
От MiGVA в разделе «Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения»
Аватар Globomen
Миллер: Германия ждет газ из России, а Nabucco умер
От Globomen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Marvel1
gensfund - gensfund.com
От Marvel1 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Aisller
Участники и результаты конкурса InstaForex [07.09.2015-18.09.2015]. 105 этап
От Aisller в разделе «Конкурсы от MMGP»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube