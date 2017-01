CashToday Мастер

Стартап Namely привлек $50 млн для автоматизации различных рабочих процессов



Стартап Namely, главной целью которого является создание программного обеспечения для максимально удобного управления начислениями заработных плат, выплатами различных пособий и многих других процессов, сегодня объявил о получении финансирования в размере 50 миллионов долларов.



Нью-Йоркский стартап ориентирован на компании среднего размера, которые обычно имеют от 100 до 1000 сотрудников. "Несколько лет назад я заметил, что все средние компании имели одну общую черту", — сообщил основатель и генеральный директор компании Мэтт Страз (Matt Straz). "Они действительно испытывают большие трудности с получением всех необходимых данных, чтобы успешно вести свой бизнес".



Основанный в 2012 году Namely предоставляет свое программное обеспечение в качестве SaaS-услуги для формирования баз данных компаний, которые ежемесячно платят данному сервису за каждого своего работника. Стоимость колеблется от $20 до $50 за одного сотрудника. "Мы успешно задействовали и социальные медиа", — отметил Страз, при этом он объяснил, что платформа имеет свои профили в LinkedIn и Facebook. Но одной из самых важных функций, по его словам, является эффективное сочетание человеческих ресурсов, заработной платы и выплат различных пособий. "Наши клиенты часто имеют те же самые потребности, что и крупные компании, но при этом они обладают довольно небольшим штатом сотрудников", — сказал он. "Они могут себе позволить иметь лишь одного человека в своем отделе кадров".



Namely имеет более 650 клиентов, половина из которых являются высокотехнологичными компаниями, и ежегодно обрабатывает свыше $4 млрд. в виде начислений заработной платы. Клиентами данного стартапа являются 1stdibs, TechStars, OneLogin и многие другие. Компания успешно конкурирует с такими известными сервисами платежных ведомостей, как ADP и Paychex, и имеет отличные перспективы для своего дальнейшего роста.



Недавно Namely обновила свое программное обеспечение, чтобы добавить функции учета и соблюдения новых законодательных норм. По словам Страза, связанное с трудовой деятельностью законодательство часто подвергается различным изменениям и корректировкам. "Это не только федеральные законодательные акты, но также и изменения, которые происходят на государственном и местном уровне", — отметил он. С приходом новой администрации Трампа также ожидаются многочисленные перемены в политике, поэтому попутно нужно будет отслеживать и новые изменения в трудовом законодательстве, размере минимальной оплаты труда, а также многие другие правила на рабочих местах.



Кроме того, Namely презентовала своим клиентам и новую привлекательную опцию под названием Namely Health Advantage, которая позволяет различным небольшим компаниям группироваться вместе, чтобы предлагать своим работникам медицинское страхование и обслуживание по льготным тарифам.



Текущий инвестиционный раунд возглавили венчурные фонды Altimeter Capital и Scale Venture Partners. Действующие инвесторы, включая Sequoia Capital, Matrix Partners и True Ventures, также участвовали в данном финансировании. Полученные средства будут направлены на разработку новых продуктов и услуг, а также на расширение функционала сервиса. На сегодняшний день стартап Namely привлек в общей сложности $157,8 млн. инвестиций и имеет более 300 сотрудников, которые работают в офисах в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Остине.



