Tracx
завершила раунд финансирования на 12 с половиной миллионах долларов.
Стартап Tracx
из Мериленда - поставщик программного обеспечения для социального медиа-менеджмента закрыл раунд финансирования на 12 миллионах долларов.
Раунд помог завершить Camden Partners
при участии Edison Partners и генерального директора Tracx Рика Рудмана. В связи с финансированием Джейсон Таглер, партнер Camden Partners, присоединится к Совету директоров компании Tracx.
Компания намерена использовать средства для увеличения продаж и условий для маркетинга, а также расширить присутствие продукта на рынке.
Tracx поставляет компаниям программное обеспечение, которое предоставляет аналитические инструменты для того, чтобы слышать и реагировать на социальные тенденции в Интернет.
Переведено специально для MMGP.ru