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Tracx завершила раунд финансирования на 12 с половиной миллионах долларов

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Форекс-блогер
 
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Tracx завершила раунд финансирования на 12 с половиной миллионах долларов
Tracx завершила раунд финансирования на 12 с половиной миллионах долларов.




Стартап Tracx из Мериленда - поставщик программного обеспечения для социального медиа-менеджмента закрыл раунд финансирования на 12 миллионах долларов.

Раунд помог завершить Camden Partners при участии Edison Partners и генерального директора Tracx Рика Рудмана. В связи с финансированием Джейсон Таглер, партнер Camden Partners, присоединится к Совету директоров компании Tracx.

Компания намерена использовать средства для увеличения продаж и условий для маркетинга, а также расширить присутствие продукта на рынке.

Tracx поставляет компаниям программное обеспечение, которое предоставляет аналитические инструменты для того, чтобы слышать и реагировать на социальные тенденции в Интернет.


Переведено специально для MMGP.ru
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