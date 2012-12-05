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Разработчики заработали 20 млрд. долл. США в магазине приложений App Store в 2016 г.

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Старый Сегодня, 00:53
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 64
Благодарностей: 7
КП: 0.000
Разработчики заработали 20 млрд. долл. США в магазине приложений App Store в 2016 г.
Корпорация Apple Inc заявила в четверг, что разработчики заработали 20 млрд. долл. США в магазине приложений App Store в 2016 году. По сравнению с 2015 г. произошел 40 – процентный рост доходов. Этому способствовало популярность таких игр, как Pokemon Go и Super Mario Run, а так же увеличение доходов от подписок.
Продажи в App Store превысили более чем 3 млрд. долларов США в декабре, благодаря запуску Super Mario Run от Nintendo Co Ltd , который был загружен более 40 миллионов раз в первые четыре дня после его запуска.
Игра с дополнительной виртуальной реальностью Nintendo Pokemon Go было также самым скачиваемым приложением в 2016 году.
Прибыль от покупки популярных приложений на основе подписки, таких как Netflix, HBO Now and MLB.com At Bat выросла на 74 процентов до $ 2,7 млрд в 2016 году.
В корпорации Apple заявили, что их клиенты потратили почти 240 миллионов долл. США на покупку приложений в новогодний день, это самый большой объем продаж в году. 1 января 2017 года вошел в историю Apple как самый урожайный день для App Store за всю его историю.
Продажи App Store в Китае подскочили на 90 процентов в прошлом году, упомянули в своем релизе Apple, не вдаваясь в подробности.
Так же в компании Apple отметили в четверг, что они сняли новостное приложение The New York Times Co (NYT.N ) на английском и китайском языках из своего магазина ITunes в Китае по просьбе местных властей.
Собственные интерактивные книги и приложения компании Apple на китайском рынке были заблокированы с апреля, так как китайские власти беспокоиться о социальных нравах, моральном вреде пользователей и угрозе национальной безопасности.

Специально для mmgp.ru
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Ахелесов Пятак вне форума  
Старый Сегодня, 00:56
#2
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.12.2016
Сообщений: 198
Благодарностей: 9
КП: 0.000
Re: Разработчики заработали 20 млрд. долл. США в магазине приложений App Store в 2016
Цитата:
Сообщение от Ахелесов Пятак Посмотреть сообщение
Собственные интерактивные книги и приложения компании Apple на китайском рынке были заблокированы с апреля, так как китайские власти беспокоиться о социальных нравах, моральном вреде пользователей и угрозе национальной безопасности.
Всё больше убеждаюсь, что китайцы становятся самой прогрессивной в мире нацией. Даже о нравственности обеспокоены. Похвально.
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GalinkaP на форуме  
Старый Сегодня, 01:01
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 2,535
Благодарностей: 278
КП: 0.114
Re: Разработчики заработали 20 млрд. долл. США в магазине приложений App Store в 2016
Цитата:
Сообщение от Ахелесов Пятак Посмотреть сообщение
Корпорация Apple Inc заявила в четверг, что разработчики заработали 20 млрд. долл. США в магазине приложений App Store в 2016 году
Довольно таки крупная сумма, к тому же этот рынок только набирает обороты и большие прибыли ждут разработчиков еще впереди.
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Mracobec вне форума  
Старый Сегодня, 01:03
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,443
Благодарностей: 568
КП: 0.043
Re: Разработчики заработали 20 млрд. долл. США в магазине приложений App Store в 2016
Молодцы ребята, хорошо так сорвали куш да и за счет того количества приложений которое находится в эппл стор, на комиссиях с приложений навар у них хороший получился.
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ttxz вне форума  
Старый Сегодня, 01:13
#5
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 64
Благодарностей: 7
КП: 0.000
Автор темы Re: Разработчики заработали 20 млрд. долл. США в магазине приложений App Store в 2016
Цитата:
Сообщение от ttxz Посмотреть сообщение
Молодцы ребята, хорошо так сорвали куш да и за счет того количества приложений которое находится в эппл стор, на комиссиях с приложений навар у них хороший получился.
Туда любой дивелопер может добавить свое приложение, и в том числе вы. Думаете хорошую идею, запиливаете в App Store и Google Play и загребаете деньги лопатой в мешок )
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Ахелесов Пятак вне форума  
Старый Сегодня, 01:15
#6
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 06.05.2014
Сообщений: 3,016
Благодарностей: 131
КП: 0.047
Re: Разработчики заработали 20 млрд. долл. США в магазине приложений App Store в 2016
Цитата:
Сообщение от ttxz Посмотреть сообщение
Молодцы ребята, хорошо так сорвали куш да и за счет того количества приложений которое находится в эппл стор, на комиссиях с приложений навар у них хороший получился.
Ну что же просто решили заработать средства, вот и решили выложить именно на сайте. Уверен что сейчас данная сфера является весьма интересной, вполне реально что количество приложений лишь вырастет.
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kissfm11 вне форума  
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