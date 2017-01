Ахелесов Пятак Интересующийся

Разработчики заработали 20 млрд. долл. США в магазине приложений App Store в 2016 г. заработали 20 млрд. долл. США в магазине приложений App Store в 2016 году. По сравнению с 2015 г. произошел 40 – процентный рост доходов. Этому способствовало популярность таких игр, как Pokemon Go и Super Mario Run, а так же увеличение доходов от подписок.

Продажи в App Store превысили более чем 3 млрд. долларов США в декабре, благодаря запуску Super Mario Run от Nintendo Co Ltd , который был загружен более 40 миллионов раз в первые четыре дня после его запуска.

Игра с дополнительной виртуальной реальностью Nintendo Pokemon Go было также самым скачиваемым приложением в 2016 году.

Прибыль от покупки популярных приложений на основе подписки, таких как Netflix, HBO Now and MLB.com At Bat выросла на 74 процентов до $ 2,7 млрд в 2016 году.

В корпорации Apple заявили, что их клиенты потратили почти 240 миллионов долл. США на покупку приложений в новогодний день, это самый большой объем продаж в году. 1 января 2017 года вошел в историю Apple как самый урожайный день для App Store за всю его историю.

Продажи App Store в Китае подскочили на 90 процентов в прошлом году, упомянули в своем релизе Apple, не вдаваясь в подробности.

Так же в компании Apple отметили в четверг, что они сняли новостное приложение The New York Times Co (NYT.N ) на английском и китайском языках из своего магазина ITunes в Китае по просьбе местных властей.

Собственные интерактивные книги и приложения компании Apple на китайском рынке были заблокированы с апреля, так как китайские власти беспокоиться о социальных нравах, моральном вреде пользователей и угрозе национальной безопасности.



