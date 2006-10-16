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Имя: Игорь Пол: Мужской Возраст: 50 Регистрация: 16.10.2006 Сообщений: 17,778 Благодарностей: 4,300

награды Комплект от Арсения Якубко - лохотрон! Комплект от Арсения Якубко или 4 480 рублей в день на простом шотландском сайте. А расположен он на yakubko.ru



Трогательную историю о том, как Арсений в 2014-ом "ввиду всем известных обстоятельств" переехал из Донецка в Россию и стал успешным онлайн-бизнесменом, мы пропустим. Она рассчитана лишь для того, чтобы вызвать жалость и доверие к автору.



Остановлюсь на сути предложения:

Цитата: О сути, как говорится, на пальцах



Сразу скажу. Хоть данный сайт и связан со ставками. Но заниматься ставками вам не нужно будет! Все, что нужно - это запустить на своем компьютере облачную программу. Облачная программа - это программа которая работает в браузере. Следовательно ее не нужно скачивать и устанавливать на компьютер. Просто открыли в браузере, запустили и ушли заниматься своими делами. Вы только получаете деньги и все.



Программа перехватывает вилки на букмекерских конторах. Вилки - это запрещенные ставки. Когда человек делает две ставки на одно событие. Так делать конторы официально запрещают. А программа моментом распознает и перехватывает эти самые вилки, распределяя деньги между пользователем и букмекерской конторой.



Компания владелец программы получает 2 $ за каждый вывод денег. Это обязательное условие пользования программой.

Цитата: Чтобы попасть на этот сайт нужно иметь три вещи:

Ссылку на американский сайт для регистрации

Свой выделенный сервер для подключения к сайту

Свой CRM-трэкер для обработки данных программы

Цитата: Предлагаю упростить все до одного клика мышью!

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Десятки бесплатных подсерверов, созданных на базе одного большого. Все настроено и готово к запуску.

Десятки бесплатных трэкеров, созданных на базе одного большого. Все также настроено за вас. 85 рублей!



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На самом деле 85 рублей - это всего-лишь наживка, первый платеж! Затем следует сам "заработок", чтобы показать вам, как легко это делается и как много можно заработать (расчет на жадность).



И вот пока вы находитесь под впечатлением и предвкушением, вас заставляют заплатить еще два раза: первый раз за установку турбо кнопки 180 рублей, а второй за получения кода для вывода средств в сумме 364 рубля.



Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим! Сегодня я предлагаю вам обзор очередного лохотрона под названием. А расположен он наТрогательную историю о том, как Арсений в 2014-ом "ввиду всем известных обстоятельств" переехал из Донецка в Россию и стал успешным онлайн-бизнесменом, мы пропустим. Она рассчитана лишь для того, чтобы вызвать жалость и доверие к автору.Остановлюсь на сути предложения:Далее показ проблемы:И решение этой проблемы:А стоимость решения проблемы - всего"Это же копейки за такие возможности" скажет кто-то и будетНа самом деле 85 рублей - это всего-лишь наживка,! Затем следует сам "заработок", чтобы показать вам, как легко это делается и как много можно заработать (расчет на жадность).И вот пока вы находитесь под впечатлением и предвкушением, вас заставляют заплатить: первый раз за установку турбо кнопки, а второй за получения кода для вывода средств в сумме

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