Комплект от Арсения Якубко - лохотрон!

Сегодня я предлагаю вам обзор очередного лохотрона под названием Комплект от Арсения Якубко или 4 480 рублей в день на простом шотландском сайте
. А расположен он на yakubko.ru
Трогательную историю о том, как Арсений в 2014-ом "ввиду всем известных обстоятельств" переехал из Донецка в Россию и стал успешным онлайн-бизнесменом, мы пропустим. Она рассчитана лишь для того, чтобы вызвать жалость и доверие к автору.
Остановлюсь на сути предложения:
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О сути, как говорится, на пальцах
Сразу скажу. Хоть данный сайт и связан со ставками. Но заниматься ставками вам не нужно будет! Все, что нужно - это запустить на своем компьютере облачную программу. Облачная программа - это программа которая работает в браузере. Следовательно ее не нужно скачивать и устанавливать на компьютер. Просто открыли в браузере, запустили и ушли заниматься своими делами. Вы только получаете деньги и все.
Программа перехватывает вилки на букмекерских конторах. Вилки - это запрещенные ставки. Когда человек делает две ставки на одно событие. Так делать конторы официально запрещают. А программа моментом распознает и перехватывает эти самые вилки, распределяя деньги между пользователем и букмекерской конторой.
Компания владелец программы получает 2 $ за каждый вывод денег. Это обязательное условие пользования программой.
Далее показ проблемы:
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Чтобы попасть на этот сайт нужно иметь три вещи:
Ссылку на американский сайт для регистрации
Свой выделенный сервер для подключения к сайту
Свой CRM-трэкер для обработки данных программы
И решение этой проблемы:
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Предлагаю упростить все до одного клика мышью!
Вам нужен короткий видеоурок вместе со всеми ссылками для регистрации и запуска программы
Десятки бесплатных подсерверов, созданных на базе одного большого. Все настроено и готово к запуску.
Десятки бесплатных трэкеров, созданных на базе одного большого. Все также настроено за вас.
А стоимость решения проблемы - всего 85 рублей!
"Это же копейки за такие возможности" скажет кто-то и будет не прав!
На самом деле 85 рублей - это всего-лишь наживка, первый платеж
! Затем следует сам "заработок", чтобы показать вам, как легко это делается и как много можно заработать (расчет на жадность).
И вот пока вы находитесь под впечатлением и предвкушением, вас заставляют заплатить еще два раза
: первый раз за установку турбо кнопки 180 рублей
, а второй за получения кода для вывода средств в сумме 364 рубля
.
Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!