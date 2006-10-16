Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,291 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Комплект от Арсения Якубко - лохотрон!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Черный список мошенников в интернете. В народе "кидалы", "крысы", "аферисты". Черный список пользователей
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:19
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Возраст: 50
Регистрация: 16.10.2006
Сообщений: 17,778
Благодарностей: 4,300

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Комплект от Арсения Якубко - лохотрон!
Сегодня я предлагаю вам обзор очередного лохотрона под названием Комплект от Арсения Якубко или 4 480 рублей в день на простом шотландском сайте. А расположен он на yakubko.ru

Трогательную историю о том, как Арсений в 2014-ом "ввиду всем известных обстоятельств" переехал из Донецка в Россию и стал успешным онлайн-бизнесменом, мы пропустим. Она рассчитана лишь для того, чтобы вызвать жалость и доверие к автору.

Остановлюсь на сути предложения:
Цитата:
О сути, как говорится, на пальцах

Сразу скажу. Хоть данный сайт и связан со ставками. Но заниматься ставками вам не нужно будет! Все, что нужно - это запустить на своем компьютере облачную программу. Облачная программа - это программа которая работает в браузере. Следовательно ее не нужно скачивать и устанавливать на компьютер. Просто открыли в браузере, запустили и ушли заниматься своими делами. Вы только получаете деньги и все.

Программа перехватывает вилки на букмекерских конторах. Вилки - это запрещенные ставки. Когда человек делает две ставки на одно событие. Так делать конторы официально запрещают. А программа моментом распознает и перехватывает эти самые вилки, распределяя деньги между пользователем и букмекерской конторой.

Компания владелец программы получает 2 $ за каждый вывод денег. Это обязательное условие пользования программой.
Далее показ проблемы:
Цитата:
Чтобы попасть на этот сайт нужно иметь три вещи:
Ссылку на американский сайт для регистрации
Свой выделенный сервер для подключения к сайту
Свой CRM-трэкер для обработки данных программы
И решение этой проблемы:
Цитата:
Предлагаю упростить все до одного клика мышью!
Вам нужен короткий видеоурок вместе со всеми ссылками для регистрации и запуска программы
Десятки бесплатных подсерверов, созданных на базе одного большого. Все настроено и готово к запуску.
Десятки бесплатных трэкеров, созданных на базе одного большого. Все также настроено за вас.
А стоимость решения проблемы - всего 85 рублей!

"Это же копейки за такие возможности" скажет кто-то и будет не прав!

На самом деле 85 рублей - это всего-лишь наживка, первый платеж! Затем следует сам "заработок", чтобы показать вам, как легко это делается и как много можно заработать (расчет на жадность).

И вот пока вы находитесь под впечатлением и предвкушением, вас заставляют заплатить еще два раза: первый раз за установку турбо кнопки 180 рублей, а второй за получения кода для вывода средств в сумме 364 рубля.

Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!
Infolist вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Продам готовый ХАЙП (полный комплект) срочно Vmorgules Архив 10 30.08.2016 16:35
Уникальный комплект для инфобизнеса. Бесплатно! andrey855 Инфопродукты, курсы и методы заработка 4 28.08.2016 20:23

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Prefex - prefex.net
От hyipdollar в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Вопрос (кража или что?)
От kosa в разделе «E-Gold»
Аватар all-hyips
Elite Capital Club - elitecapitalclub.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар clipman77
В iMessage App Store появились категории
От clipman77 в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Rock-Dj
OptimumPride - optimumpride.com
От Rock-Dj в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Aisller
Аналитика от Super2. Конкурс InstaForex
От Aisller в разделе «Аналитика от частных трейдеров»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube