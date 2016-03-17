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Гарантированный выигрыш в рулетку (не стратегия)

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Обсуждение онлайн-казино, виды игр, стратегии, лотереи. Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
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Старый Вчера, 23:50
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 17.03.2016
Сообщений: 58
Благодарностей: 6
КП: 0.022
Гарантированный выигрыш в рулетку (не стратегия)
Нет. Речь идет не о стратегии. Кто не в курсе, в онлайн казино полным-полно рулеток, управляемых магнитами. И они дают выигрывать новым игрокам, но только при определенных условиях. Кто хочет легко поднять денег на этом, пишите на thankyouforq3@gmail.com
объясню как.
P.S. Здесь нет никакого подвоха, подвох казино в том, что сперва вас заманивают выигрышами и потом вы их кормите. Мы же "дадим себя заманить", но не будем их кормить. Это не ставки на красное, тут посложнее ставка, но это гарантированный выигрыш.
__________________
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пишите thankyouforq3@gmail.com
Roulette на форуме  
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