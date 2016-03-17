Гарантированный выигрыш в рулетку (не стратегия)

Нет. Речь идет не о стратегии. Кто не в курсе, в онлайн казино полным-полно рулеток, управляемых магнитами. И они дают выигрывать новым игрокам, но только при определенных условиях
. Кто хочет легко поднять денег на этом, пишите на thankyouforq3@gmail.com
объясню как.
P.S. Здесь нет никакого подвоха, подвох казино в том, что сперва вас заманивают выигрышами и потом вы их кормите. Мы же "дадим себя заманить", но не будем их кормить. Это не ставки на красное, тут посложнее ставка, но это гарантированный выигрыш.