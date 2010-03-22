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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,673 Благодарностей: 526 КП: 0.081

Казахстанский дизайнер делает деньги из мусора



Его зовут Илья Малков и живет он в Алма-Ате. По профессии он дизайнер и именно увлечение своей профессией позволило ему превратить своё хобби в дело, которое приносит ему пусть и не огромные, но всё же стабильные деньги. Он говорит, что это его такой своеобразный стартап и он сейчас делает деньги мусора, вернее из старых или ненужных вещей, переделывая их в нужные и полезные для людей предметы.



Конечно, это увлечение к нему пришло давно и Илья никогда и ничего не выбрасывал из дома на свалку. А зачем? Ведь если присмотреться, и применить свою фантазию и руки, то практически любую старую вещь можно приспособить для чего-либо полезного в быту, ну или может создать из неё какой-нибудь необычный сувенир. Например, подобным образом Илья изготовил ночные подсвечники из старого телефона и стеклянного миксера, а еще он применил весы и тормозные диски при создании своих оригинальных настенных часов. Вообще здесь у Ильи фантазия бьёт ключом и использует он её в самых благих целях - делает полезные для людей вещи.



Материал для своих работ Илья покупает или на блошиных рынках Алма-Аты, где ещё пока полно старых вещей или ему его приносят друзья или родственники. И как шутят сами эти люди: - "У нас нет проблему куда девать хлам - всё отдаем в Илье в работу!".



"Я в состоянии сделать всё сам своими руками и мне нужно никуда ехать за покупками: - когда у меня появляется что-то ненужное, то я переделываю это в нужное мне", - заявляет дизайнер.



Сейчас мастер в основном работаем в стиле стим- и техно парк - и это его любимые направления. Выполненные работы Илья или дарит друзьям или с помощью близких продает в арендованной им торговой точке, а также на торговых ярмарках в странах СНГ. Кроме того, к нему постоянно поступают заказы от ресторанов и антикварных магазинов города - для украшения интерьера этих заведений порой нужны уникальные вещи, вот и знают они к кому можно обратится за ними, конечно же к Илье! Да и от простых покупателей отбоя нет: - люди покупают оригинальные вещи в качестве подарков для своих друзей и близких или себе в дом.



Также дизайнер ищет вместе с ретроклубом Алма-Аты и занимается восстановлением старых автомобилей советского периода, а кроме того, он собирается уже в скором времени открыть в городе курсы, где будет учить людей создавать из хлама что-то нужное и полезное. Такой вот он Илья Малков - полезный для общества человек и который умеет создавать, а вернее творить очень полезные и красивые вещи!



Видео можно посмотреть по ссылке ниже:



http://mir24.tv/video_news/15550648/15550428



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/586ea0abaf544 Его зовут Илья Малков и живет он в Алма-Ате. По профессии он дизайнер и именно увлечение своей профессией позволило ему превратить своё хобби в дело, которое приносит ему пусть и не огромные, но всё же стабильные деньги. Он говорит, что это его такой своеобразный стартап и он сейчас делает деньги мусора, вернее из старых или ненужных вещей, переделывая их в нужные и полезные для людей предметы.Конечно, это увлечение к нему пришло давно и Илья никогда и ничего не выбрасывал из дома на свалку. А зачем? Ведь если присмотреться, и применить свою фантазию и руки, то практически любую старую вещь можно приспособить для чего-либо полезного в быту, ну или может создать из неё какой-нибудь необычный сувенир. Например, подобным образом Илья изготовил ночные подсвечники из старого телефона и стеклянного миксера, а еще он применил весы и тормозные диски при создании своих оригинальных настенных часов. Вообще здесь у Ильи фантазия бьёт ключом и использует он её в самых благих целях - делает полезные для людей вещи.Материал для своих работ Илья покупает или на блошиных рынках Алма-Аты, где ещё пока полно старых вещей или ему его приносят друзья или родственники. И как шутят сами эти люди: - "У нас нет проблему куда девать хлам - всё отдаем в Илье в работу!"."Я в состоянии сделать всё сам своими руками и мне нужно никуда ехать за покупками: - когда у меня появляется что-то ненужное, то я переделываю это в нужное мне", - заявляет дизайнер.Сейчас мастер в основном работаем в стиле стим- и техно парк - и это его любимые направления. Выполненные работы Илья или дарит друзьям или с помощью близких продает в арендованной им торговой точке, а также на торговых ярмарках в странах СНГ. Кроме того, к нему постоянно поступают заказы от ресторанов и антикварных магазинов города - для украшения интерьера этих заведений порой нужны уникальные вещи, вот и знают они к кому можно обратится за ними, конечно же к Илье! Да и от простых покупателей отбоя нет: - люди покупают оригинальные вещи в качестве подарков для своих друзей и близких или себе в дом.Также дизайнер ищет вместе с ретроклубом Алма-Аты и занимается восстановлением старых автомобилей советского периода, а кроме того, он собирается уже в скором времени открыть в городе курсы, где будет учить людей создавать из хлама что-то нужное и полезное. Такой вот он Илья Малков - полезный для общества человек и который умеет создавать, а вернее творить очень полезные и красивые вещи!Видео можно посмотреть по ссылке ниже:По материалам источник

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