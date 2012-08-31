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В 2016 году украинские банки оштрафовали на крупную сумму

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Старый Вчера, 23:36
#1
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Аватар Анна Чернобай
 
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В 2016 году украинские банки оштрафовали на крупную сумму
В прошлом году НБУ применил к банкам 28 штрафов



В ходе прошлогоднего финансового мониторинга Национальный банк Украины применил к банкам 28 штрафов на сумму 9,3 млн гривен.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Помимо штрафов НБУ также применил к украинским банкам ряд ограничений:

— один раз ограничил отдельные виды осуществляемых банком операций,
— временно отстранил двух должностных лиц банка от занимаемых должностей,
— принял четыре решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банков.

Согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности», Национальный банк Украины имеет право отозвать банковскую лицензию по собственной инициативе при установлении систематического нарушения банком законодательства в следующих сферах:

— предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

— финансирование терроризма и

— распространение оружия массового уничтожения.

Ранее сообщалось о том, что НБУ прокредитовал два украинских банка на крупную сумму.
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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 00:09
#2
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Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,440
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Re: В 2016 году украинские банки оштрафовали на крупную сумму
Видимо по делу штрафовал НБУ банки раз столько различных причин оказалось в нарушениях самих банков, да и то что перечислено аж волосы дыбом встают!
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