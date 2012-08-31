| Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
|
Сегодня, 00:21
|
Вчера, 23:36
|
#1
|
Скайп: cher777889
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,085
Благодарностей: 470
|
В 2016 году украинские банки оштрафовали на крупную сумму
В прошлом году НБУ применил к банкам 28 штрафов
В ходе прошлогоднего финансового мониторинга Национальный банк Украины применил к банкам 28 штрафов на сумму 9,3 млн гривен.
Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.
Помимо штрафов НБУ также применил к украинским банкам ряд ограничений:
— один раз ограничил отдельные виды осуществляемых банком операций,
— временно отстранил двух должностных лиц банка от занимаемых должностей,
— принял четыре решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банков.
Согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности», Национальный банк Украины имеет право отозвать банковскую лицензию по собственной инициативе при установлении систематического нарушения банком законодательства в следующих сферах:
— предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
— финансирование терроризма и
— распространение оружия массового уничтожения.
Ранее сообщалось о том, что НБУ прокредитовал два украинских банка на крупную сумму.
|
|
|
Сегодня, 00:09
|
#2
|
Профессионал
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,440
Благодарностей: 568
|
Re: В 2016 году украинские банки оштрафовали на крупную сумму
Видимо по делу штрафовал НБУ банки раз столько различных причин оказалось в нарушениях самих банков, да и то что перечислено аж волосы дыбом встают!
|
|
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 00:21
|