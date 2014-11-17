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Bitstamp привлек уже $1.3 миллиона в ходе краудфандинговой кампании

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#1
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Bitstamp привлек уже $1.3 миллиона в ходе краудфандинговой кампании


Биткоин-обменнику Bitstamp удалось получить уже более 1,3 миллиона долларов, что превысило цель его краудфандинговой кампании гораздо раньше запланированного срока. У Bitstamp на платформе BnkToTheFuture есть еще 21 день до истечения срока кампании. Обменник продает акции на сумму, составляющую 2% от общего капитала. Изначально планировалось привлечь 1,2 миллиона долларов. Инвесторами выступили уже 258 человек.

Соучредитель и генеральный директор Bitstamp Неич Кодрич сказал, что финансирование позволить завоевать новые рынки, а также предоставлять новые услуги, например добавить новые направления обмена.

В середине 2016 года Bitstamp получил лицензию платежного учреждения в Люксембурге, что открыло дверь к новым рынкам по всей Европе и дало сигнал о более благоприятной регуляторной среде для биткоин-стартапов в регионе.

Bitstamp по результатам 30-дневного объема торгов является седьмым по величине обменником согласно данным от Bitcoinity. Кодрич заявил: "Мы очень всем благодарны за успех нашей кампании, каждому инвестору или клиенту, новому или старому. Спасибо за то, что верите в потенциал Bitstamp."

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Перевод специально для форума MMGP.ru
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