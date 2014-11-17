Bitstamp привлек уже $1.3 миллиона в ходе краудфандинговой кампании

Биткоин-обменнику Bitstamp удалось получить уже более 1,3 миллиона долларов, что превысило цель его краудфандинговой кампании гораздо раньше запланированного срока. У Bitstamp на платформе BnkToTheFuture есть еще 21 день до истечения срока кампании. Обменник продает акции на сумму, составляющую 2% от общего капитала. Изначально планировалось привлечь 1,2 миллиона долларов. Инвесторами выступили уже 258 человек.
Соучредитель и генеральный директор Bitstamp Неич Кодрич сказал, что финансирование позволить завоевать новые рынки, а также предоставлять новые услуги, например добавить новые направления обмена.
В середине 2016 года Bitstamp получил лицензию платежного учреждения в Люксембурге, что открыло дверь к новым рынкам по всей Европе и дало сигнал о более благоприятной регуляторной среде для биткоин-стартапов в регионе.
Bitstamp по результатам 30-дневного объема торгов является седьмым по величине обменником согласно данным от Bitcoinity. Кодрич заявил: "Мы очень всем благодарны за успех нашей кампании, каждому инвестору или клиенту, новому или старому. Спасибо за то, что верите в потенциал Bitstamp."
Уникальность
Перевод специально для форума MMGP.ru