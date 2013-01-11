zaharik1404



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Открытие сделки на форекс при помощи индикатора Б. Вильямса фрактал.



Встречаем господа фрактал.



Один из стандартных индикаторов терминала метатрейдер, это фрактал Билла Вильямса. Довольно интересный индикатор, нужно сказать. Он не показывает никаких сигналов на вход, то есть он не сигнальный и вообще, статичный индикатор, но он показывает уровни, которые сдерживают цену и в любой торговой системе будет полезным. Вот так он выглядит на фрактальном графике, обычная такая стрелочка.







Для начала разберемся, что она показывает. Фрактал указывает на пик, то есть либо максимум, либо минимум из пяти свечей. Это значит, что пять свечей этот уровень не обновлялся, представим тренд, который движется в определенном направлении, на каждой свече тренд, обычно, обновляет либо максимум, либо минимум, смотря куда он направлен. А тут вдруг он останавливается и стоит на месте пять свечей, индикатор - это место помечает такой вот стрелочкой. У фрактала есть центральная свеча, которая показывает собственно пик, на котором остановилась цена и по две свечи с каждой стороны. Вот так это выглядит на рисунке, полный фрактал из пяти свечей.







При чем, это важно, на графике эти стрелочки появляются еще до того, как справа закрылось две свечи, при этом, если центральный пик обновляется, до их закрытия, индикатор просто убирает его с графика, считая, что фрактала нет. Поэтому, прежде чем работать с фракталом, нужно обязательно сначала дождаться закрытия двух свечей справа от появившейся стрелочки, только тогда фрактал считается полностью сформирован.



Получение сигнала на сделку.



Как и писал выше, сам фрактал не дает никаких торговых сигналов, поэтому, если вы будете его использовать в своей простой индикатор вам все равно нужен. В качестве его вы используете что угодно, например, осциллятор, либо просто



Выставление ордера на сделку.



Смотрим реальную ситуацию, на канадце в этом месте проходит долгосрочная трендовая линия, мы видим, что от нее был хороший рост. Допустим мы хотели купить от нее, чтобы поучаствовать в этом росте, я кстати так и делал, и взял отсюда на покупке хороший профит. Мы видим, что цена нарисовала в этом месте три фрактала, которые сдерживали рост, сначала один, после которого цена обновила минимум, потом второй, после него опять обновление низов и затем третий, который был пробит и цена пошла вверх.



Как нам нужно было поступать, если мы хотели открыть тут сделку на покупку. При появлении первого фрактала. Мы ставим ордер бай стоп выше его на несколько пунктов, плюс спред, так как ордер это на покупку, при этом стоп лосс ставим ниже на несколько пунктов минимума, который образовался перед фракталом. Как видим, цена не пробила фрактал, а значит наш ордер не сработал бы, что и хорошо, потому что цена еще дважды обновляла минимумы. Как только цена доходит до уровня стоп лосса по нашему несработавшему ордеру, мы убираем его и ждем дальше. Как видим, цена рисует второй фрактал и минимум перед ним, чудесно, повторяем процедуру, ордер бай стоп выше фрактала и стоп лосс за минимум. Опять цена уходит ниже предполагаемого стоп лосса, не цепляя наш ордер, значит опять убираем его и ждем. Видим, что цена так и не пробивает трендовую линию, но при этом рисует третий фрактал, ставим за ним наш ордер бай стоп и стоп лосс за минимум, цена пробивает этот фрактал и вниз больше не возвращается, уносит наш ордер к профиту.







Где-то такая же ситуация будет, если мы открываем сделку по сигналу осциллятора, ну стохастика, например, если нами получен сигнал на сделку, мы не открываем ее сразу, а ждем образования фрактала и выставляем пробойный ордер, пока он не сработает. Это можно видеть на рисунке.







Как видим, из трех ордеров сработал только один, те, что не сработали, принесли бы нам убыток, то есть хорошо, что не сработали. Если бы мы увидели, что очередная свеча пробила трендовую линию, то просто перестали бы выставлять ордера, а ждали бы нового сигнала, мы не получили бы убытка, а это главное. Заботься об убытках, прибыли найдут тебя сами.



Вот где-то таким образом открываем позицию при помощи фрактала. Я еще раз напоминаю вам, что для этого у вас уже должен быть сигнал на ее открытие. Если вы бросите индикатор на график, то увидите, что он нарисует очень много фракталов вам. Это совсем не значит, что на пробой каждого вы должны выставлять ордер. Но если вы будете использовать фрактал для входа в позицию вместе с достойной сигнальной системой, то уверяю вас, количество стоп лоссов в вашей системе значительно сократится.



Итак, повторим еще раз основные моменты.

Для работы с фракталом ждите закрытия двух свечей после появления стрелочки. Суть работы с фракталом, это не открытие сделки по рынку, при получении сигнала, а выставление пробойного ордера. Сам по себе фрактал, как и пробой его, не говорит о какой-либо сделке или начале движения цены.



Прежде чем добавлять в свою торговую систему работу на пробой фрактала, конечно же, рекомендуется сначала протестировать такое изменение и посмотреть статистику, улучшатся ли общие результаты системы. Ну и хотелось бы почитать, кто и что думает по поводу таких вот принципов открытия позиции, когда размер стоп лосса несколько увеличивается, но надежность сигнала при этом возрастает.





Автор: zaharik1404

Исключительные права на статью принадлежат этой теме я описывал, как можно создавать торговые системы, там говорилось о том, что кроме того, что нужно определить направление тренда для торговой системы, имеет еще большое значение точка на вход, где именно вы откроете позицию. Сегодня я хочу предложить один из вариантов входа в рынок. Он позволяет открыть сделку и указать трейдеру где поставить уровень стоп лосса.Один из стандартных индикаторов терминала метатрейдер, это фракталДовольно интересный индикатор, нужно сказать. Он не показывает никаких сигналов на вход, то есть он не сигнальный и вообще, статичный индикатор, но он показывает уровни, которые сдерживают цену и в любой торговой системе будет полезным. Вот так он выглядит на, обычная такая стрелочка.Для начала разберемся, что она показывает. Фрактал указывает на пик, то есть либо максимум, либо минимум из пяти свечей. Это значит, что пять свечей этот уровень не обновлялся, представим тренд, который движется в определенном направлении, на каждой свече тренд, обычно, обновляет либо максимум, либо минимум, смотря куда он направлен. А тут вдруг он останавливается и стоит на месте пять свечей, индикатор - это место помечает такой вот стрелочкой. У фрактала есть центральная свеча, которая показывает собственно пик, на котором остановилась цена и по две свечи с каждой стороны. Вот так это выглядит на рисунке, полный фрактал из пяти свечей.При чем, это важно, на графике эти стрелочки появляются еще до того, как справа закрылось две свечи, при этом, если центральный пик обновляется, до их закрытия, индикатор просто убирает его с графика, считая, что фрактала нет. Поэтому, прежде чем работать с фракталом, нужно обязательно сначала дождаться закрытия двух свечей справа от появившейся стрелочки, только тогда фрактал считается полностью сформирован.Как и писал выше, сам фрактал не дает никаких, поэтому, если вы будете его использовать в своей торговой системе , то сигнальный,вам все равно нужен. В качестве его вы используете что угодно, например, осциллятор, либо просто графический анализ или важный уровень. Суть работы с фракталом в том, что вы не открываете сделку сразу по получению сигнала, а выставляете отложенный, пробойный ордер. Да, такой ордер несколько увеличивает размер стоп лосса, но при этом увеличивает вероятность того, что цена пойдет в вашу сторону. Вы открываете сделку уже при очевидном движении в вашу сторону. Еще раз, сигнальную часть системы в этой теме я не обсуждаю, вы позаботитесь о ней сами, я лишь рассказываю о весьма эффективном методе открытия позиции.Смотрим реальную ситуацию, на канадце в этом месте проходит долгосрочная, мы видим, что от нее был хороший рост. Допустим мы хотели купить от нее, чтобы поучаствовать в этом росте, я кстати так и делал, и взял отсюда на покупке хороший профит. Мы видим, что цена нарисовала в этом месте три фрактала, которые сдерживали рост, сначала один, после которого цена обновила минимум, потом второй, после него опять обновление низов и затем третий, который был пробит и цена пошла вверх.Как нам нужно было поступать, если мы хотели открыть тут сделку на покупку. При появлении первого фрактала. Мы ставим ордер бай стоп выше его на несколько пунктов, плюс спред, так как ордер это на покупку, при этом стоп лосс ставим ниже на несколько пунктов минимума, который образовался перед фракталом. Как видим, цена не пробила фрактал, а значит наш ордер не сработал бы, что и хорошо, потому что цена еще дважды обновляла минимумы. Как только цена доходит до уровня стоп лосса по нашему несработавшему ордеру, мы убираем его и ждем дальше. Как видим, цена рисует второй фрактал и минимум перед ним, чудесно, повторяем процедуру, ордер бай стоп выше фрактала и стоп лосс за минимум. Опять цена уходит ниже предполагаемого стоп лосса, не цепляя наш ордер, значит опять убираем его и ждем. Видим, что цена так и не пробивает трендовую линию, но при этом рисует третий фрактал, ставим за ним наш ордер бай стоп и стоп лосс за минимум, цена пробивает этот фрактал и вниз больше не возвращается, уносит наш ордер к профиту.Где-то такая же ситуация будет, если мы открываем сделку по сигналу осциллятора, ну стохастика, например, если нами получен сигнал на сделку, мы не открываем ее сразу, а ждем образования фрактала и выставляем пробойный ордер, пока он не сработает. Это можно видеть на рисунке.Как видим, из трех ордеров сработал только один, те, что не сработали, принесли бы нам убыток, то есть хорошо, что не сработали. Если бы мы увидели, что очередная свеча пробила трендовую линию, то просто перестали бы выставлять ордера, а ждали бы нового сигнала, мы не получили бы убытка, а это главное. Заботься об убытках, прибыли найдут тебя сами.Вот где-то таким образом открываем позицию при помощи фрактала. Я еще раз напоминаю вам, что для этого у вас уже должен быть сигнал на ее открытие. Если вы бросите индикатор на график, то увидите, что он нарисует очень много фракталов вам. Это совсем не значит, что на пробой каждого вы должны выставлять ордер. Но если вы будете использовать фрактал для входа в позицию вместе с достойной сигнальной системой, то уверяю вас, количество стоп лоссов в вашей системе значительно сократится.Итак, повторим еще раз основные моменты.Прежде чем добавлять в свою торговую систему работу на пробой фрактала, конечно же, рекомендуется сначала протестировать такое изменение и посмотреть статистику, улучшатся ли общие результаты системы. Ну и хотелось бы почитать, кто и что думает по поводу таких вот принципов открытия позиции, когда размер стоп лосса несколько увеличивается, но надежность сигнала при этом возрастает.Автор: zaharik1404Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU

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