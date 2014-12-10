Нефтяники США готовы к выходу на IPO

Повышение стоимости нефти сырца и возможное дерегулирование в данной отрасли, которое гарантировал новоизбранный президент США, возможно простимулирует очередной всплеск IPO. Как считают менеджеры инвестбанка Tudor Pickering Holt & Co, количество публичных размещений за пару лет, возможно, значительно вырастет. В прошлом году IPO осуществляли, как правило, компании, ведущие добычу на сланцевых залежах большого Пермского нефтяного бассейна, который раскинулся на площади Техаса и Нью-Мексико. Но, в скором времени, должны примкнуть и прочие предприятия, к примеру, операторы действующих нефтепроводов, а также их партнеры с залежей в Баккене и с района бассейна полибитуминозного угля, на р. Паудер.
«Быстро возрастает количество компаний, которые желают воспользоваться этой потенциальной возможностью, различных инвестфондов, проявляющих заинтересованность в новых эмитентах, тоже предостаточно», - говорят в инвестбанке. По имеющейся информации от Bloomberg, за пару лет стремительного понижения стоимости нефти, количество IPO понизилось до тринадцати, объемом порядка 2,23 млрд долл. Чтобы сравнить: в 2014 г., стоимость нефти превышала 100 долл/барр, было осуществлено 44 IPO, стоимостью в 14,15 млрд долл.
Как следствие того, что Организация, объединяющая крупных экспортеров нефти, приняла решение о сокращении масштабов добычи сырья для того, чтобы стабилизировать сырьевые рынки, текущие условия улучшились. Дополнительно, глава США готов значительно понизить регулятивное влияние в отрасли, а потенциальные инвесторы проявляют активный интерес к новым возможностям, более всего в сегменте предприятий с невысоким уровнем капитализации, в районе 2-4 млрд долл, с невысокой степенью долговой нагрузки и осуществлением деятельности за пределами Пермского бассейна.
Нефтесервисные предприятия на данный момент пребывают не в самом оптимальном состоянии, по причине значительного понижения рентабельности, но даже здесь попадаются неплохие предложения. «Начался очередной благоприятствующий отрезок времени, когда ОПЕК демонстрирует конструктивные настроения, органы, осуществляющие регуляцию, возможно ослабят свое давление, а рынки финансов становятся значительно спокойнее. В таких условиях многие пожелают привлечь дополнительный капитал, с помощью первичного размещения ценных бумаг», - прокомментировали в TudorPickering.
Специально для mmgp.ru