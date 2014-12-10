Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,279 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Нефтяники США готовы к выходу на IPO

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:42
#1
Специалист
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 1,215
Благодарностей: 182
КП: 0.114
Нефтяники США готовы к выходу на IPO
Повышение стоимости нефти сырца и возможное дерегулирование в данной отрасли, которое гарантировал новоизбранный президент США, возможно простимулирует очередной всплеск IPO. Как считают менеджеры инвестбанка Tudor Pickering Holt & Co, количество публичных размещений за пару лет, возможно, значительно вырастет. В прошлом году IPO осуществляли, как правило, компании, ведущие добычу на сланцевых залежах большого Пермского нефтяного бассейна, который раскинулся на площади Техаса и Нью-Мексико. Но, в скором времени, должны примкнуть и прочие предприятия, к примеру, операторы действующих нефтепроводов, а также их партнеры с залежей в Баккене и с района бассейна полибитуминозного угля, на р. Паудер.

«Быстро возрастает количество компаний, которые желают воспользоваться этой потенциальной возможностью, различных инвестфондов, проявляющих заинтересованность в новых эмитентах, тоже предостаточно», - говорят в инвестбанке. По имеющейся информации от Bloomberg, за пару лет стремительного понижения стоимости нефти, количество IPO понизилось до тринадцати, объемом порядка 2,23 млрд долл. Чтобы сравнить: в 2014 г., стоимость нефти превышала 100 долл/барр, было осуществлено 44 IPO, стоимостью в 14,15 млрд долл.

Как следствие того, что Организация, объединяющая крупных экспортеров нефти, приняла решение о сокращении масштабов добычи сырья для того, чтобы стабилизировать сырьевые рынки, текущие условия улучшились. Дополнительно, глава США готов значительно понизить регулятивное влияние в отрасли, а потенциальные инвесторы проявляют активный интерес к новым возможностям, более всего в сегменте предприятий с невысоким уровнем капитализации, в районе 2-4 млрд долл, с невысокой степенью долговой нагрузки и осуществлением деятельности за пределами Пермского бассейна.

Нефтесервисные предприятия на данный момент пребывают не в самом оптимальном состоянии, по причине значительного понижения рентабельности, но даже здесь попадаются неплохие предложения. «Начался очередной благоприятствующий отрезок времени, когда ОПЕК демонстрирует конструктивные настроения, органы, осуществляющие регуляцию, возможно ослабят свое давление, а рынки финансов становятся значительно спокойнее. В таких условиях многие пожелают привлечь дополнительный капитал, с помощью первичного размещения ценных бумаг», - прокомментировали в TudorPickering.

Специально для mmgp.ru

__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Пополнение 130 операторов и провайдеров из 17 стран на одном сайте, возможность пополнять с помощью BitCoin и Perfect Money!
Николай7777 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нефтяники доплатят за разливы moskva Новости в мире финансов и инвестиций 9 24.12.2016 20:03
Британские нефтяники не жалеют о том, что остались в России Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 5 16.04.2016 09:05
Нефтяники не имеют дополнительных доходов от девальвации рубля Jarick821 Новости в мире финансов и инвестиций 0 03.10.2015 21:37
Канадские нефтяники: перерождение или смерть Dmitriy News Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.09.2015 23:06
Нефтяники в отчаянии moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.08.2015 16:53

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар artyr87
Получен лимит от svin
От artyr87 в разделе «Кредитная история»
Аватара нет
ЛЧИ 2012 – все в рамках статистики
От УК "Арсагера" в разделе «Инвестирование в фондовый рынок»
Аватара нет
safe earn - safe-earn.com
От Armando в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
rich-future.net - Rich-future
От andron62 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Вова Белый
cryptopyramid.com - cryptopyramid
От Вова Белый в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Denver10
Курс доллара будет падать до конца года
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube