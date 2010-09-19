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Стартап Weedingtech привлек £3 млн для инновационной технологии устранения сорняков

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Старый Сегодня, 21:24
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 2,287
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Стартап Weedingtech привлек £3 млн для инновационной технологии устранения сорняков


Британский стартап Weedingtech, базирующийся в Лондоне и создавший экологически безопасную технологию управляемого целенаправленного устранения сорняков, привлек 3 миллиона фунтов стерлингов финансирования.

В текущем инвестиционном ранде участвовали такие венчурные фонды, как Private Equity Fund, Enterprise Investment Scheme (EIS), Venture Capital Trust (VCT) и Calculus Capital.

Основатель данной экологической компании предприниматель Бен Голдсмит (Ben Goldsmith) и генеральный директор Weedingtech Лео де Монтайгнак (Leo de Montaignac) рассказали, что их стартап заменяет все токсичные гербициды на собственную запатентованную технологию управляемого устранения сорняков Foamstream, которая использует горячую воду и органическую пену из растительных масел и сахара, чтобы уничтожить целенаправленно абсолютно все сорняки, не повреждая при этом никакой другой растительности и не причиняя вреда здоровью человека.


Данная инновационная технология может успешно применяться в любых погодных условиях, при этом она является полностью сертифицированной и не использует никаких вредных химических веществ, наподобие глифосата.

Технология Foamstream уже успешно применяется в фермерских хозяйствах Великобритании, таких как Yeo Valley Family Farms и Southwest Water, используется известной компанией Hammersmith & Fulham и местными органами власти в британских городах Саутуарк и Гластонбери, а также в Канаде и во многих европейских странах: Швеции, Франции, Германии, Италии, Швейцарии и многих остальных.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://www.finsmes.com/2017/01/weedi...n-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/586e7fa297490
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Старый Сегодня, 22:06
#2
Специалист
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Курская область
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.01.2016
Сообщений: 3,113
Благодарностей: 1,510
КП: 0.057
Re: Стартап Weedingtech привлек £3 млн для инновационной технологии устранения сорняк
Так может оно даже дешевле чем гербициды ? Срочно нужно налаживать их производство по всему миру ,а то всюду затравили ядами всякими
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