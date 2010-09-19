Стартап Weedingtech привлек £3 млн для инновационной технологии устранения сорняков

Британский стартап Weedingtech, базирующийся в Лондоне и создавший экологически безопасную технологию управляемого целенаправленного устранения сорняков, привлек 3 миллиона фунтов стерлингов финансирования.
В текущем инвестиционном ранде участвовали такие венчурные фонды, как Private Equity Fund, Enterprise Investment Scheme (EIS), Venture Capital Trust (VCT) и Calculus Capital.
Основатель данной экологической компании предприниматель Бен Голдсмит (Ben Goldsmith) и генеральный директор Weedingtech Лео де Монтайгнак (Leo de Montaignac) рассказали, что их стартап заменяет все токсичные гербициды на собственную запатентованную технологию управляемого устранения сорняков Foamstream, которая использует горячую воду и органическую пену из растительных масел и сахара, чтобы уничтожить целенаправленно абсолютно все сорняки, не повреждая при этом никакой другой растительности и не причиняя вреда здоровью человека.
Данная инновационная технология может успешно применяться в любых погодных условиях, при этом она является полностью сертифицированной и не использует никаких вредных химических веществ, наподобие глифосата.
Технология Foamstream уже успешно применяется в фермерских хозяйствах Великобритании, таких как Yeo Valley Family Farms и Southwest Water, используется известной компанией Hammersmith & Fulham и местными органами власти в британских городах Саутуарк и Гластонбери, а также в Канаде и во многих европейских странах: Швеции, Франции, Германии, Италии, Швейцарии и многих остальных.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://www.finsmes.com/2017/01/weedi...n-funding.html
https://text.ru/antiplagiat/586e7fa297490