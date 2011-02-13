advmatrix.com - advmatrix

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Сумма активации 5 $.
4 последовательно заполняющиеся матрицы.
Первая матрица заполняется личниками и переливами, когда закрываете первую, переходите во вторую, затем в третью и в четвёртую, которые заполняются в порядке очереди (живая очередь).
То есть, чтобы попасть в живую очередь необходимо поработать, пригласить, ну или если повезёт получите переливы.
Так же можете размещать рекламные баннеры, показы даются за активацию и переходы в матрицы.
Так же реф. бонусы есть.
О системе, взято с сайта:
Цитата:
ADVMATRIX - сервис рекламы и заработка!
Представляем Вам сервис баннерной рекламы, в котором можно не только размещать рекламные баннеры, но и зарабатывать в партнёрской программе.
Участвуя в партнёрской программе Вы будете получать рекламные показы баннеров и денежные вознаграждения.
Стоимость активации участия в партнёрской программе 5 $.
После активации места в структуре Вы сможете размещать рекламу, а так же получать бонусные показы.
Описание партнёрской программы:
Партнёрская программа состоит из четырёх матриц, каждая из которых имеет 7 мест (первое место Ваше).
Первая матрица заполняется индивидуально, то есть партнёрами, которых пригласили Вы и Ваши приглашённые, а так же переливами.
Затем идут 3 матрицы, которые заполняются в порядке очереди (живая очередь).
Когда Ваша первая матрица в общей очереди заполнена, Вы автоматически переходите во вторую матрицу, затем в третью.
Чем быстрее вы заполните стартовую матрицу, тем быстрее попадёте в живую очередь.
За личноприглашённых партнёров вы будете получать вознаграждение (спонсорский бонус), когда они будут переходить из одной матрицы в другую.
Маркетинг (подробнее)
Цитата:
Матрица START
Стоимость входа 5 $, из которых 0.5 $ спонсорский бонус, а 4.5 $ идут на активацию матрицы.
Рекламные показы - 5000.
После закрытия индивидуальной матрицы, начисляется 18 $.
На вывод 6 $, а 12 $ идут на вход в матрицу BRONZE (живая очередь).
Матрица BRONZE (живая очередь)
Стоимость входа 12 $, из которых 1 $ спонсорский бонус, а 11 $ идут на активацию матрицы.
Рекламные показы - 10000.
После закрытия матрицы в порядке очереди начисляется 44 $.
На вывод 14 $, а 30 $ идут на вход в матрицу SILVER (живая очередь).
Матрица SILVER (живая очередь)
Стоимость входа 30 $, из которых 5 $ спонсорский бонус, а 25 $ идут на активацию матрицы.
Рекламные показы - 25000.
После закрытия матрицы в порядке очереди, начисляется 100 $.
На вывод 30 $, а 70 $ идут на вход в матрицу GOLD (живая очередь).
Матрица GOLD (живая очередь)
Стоимость входа 70 $, из которых 10 $ спонсорский бонус, а 60 $ идут на активацию матрицы.
Рекламные показы - 80000.
После закрытия матрицы в порядке очереди, начисляется 180 $.
На вывод 175 $, а 5 $ идут на вход в матрицу START.
Общая сумма ваших вознаграждений, исключив сумму активации Стартовой матрицы, составит 220 $.
После прохождения полного круга вы начинаете снова, но уже бесплатно.
Вклад:
The amount of 5 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U1169****->U13444022. Memo: Shopping Cart Payment. .. Date: 17:23 05.01.17. Batch: 159348758.