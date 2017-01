advmatrix.com - advmatrix

evgold Специалист

С Новым годом и Наступающим Рождеством.



Предлагаю рассмотреть новый проект AdvMatrix.

Рекламно-матричная система.







Платёжные системы: PM и Qiwi.

Минимальная сумма выплаты 0.5 $.

Выплаты ручные.



Сумма активации 5 $.

4 последовательно заполняющиеся матрицы.

Первая матрица заполняется личниками и переливами, когда закрываете первую, переходите во вторую, затем в третью и в четвёртую, которые заполняются в порядке очереди (живая очередь).

То есть, чтобы попасть в живую очередь необходимо поработать, пригласить, ну или если повезёт получите переливы.

Так же можете размещать рекламные баннеры, показы даются за активацию и переходы в матрицы.

Так же реф. бонусы есть.



О системе, взято с сайта:



Цитата: ADVMATRIX - сервис рекламы и заработка!



Представляем Вам сервис баннерной рекламы, в котором можно не только размещать рекламные баннеры, но и зарабатывать в партнёрской программе.



Участвуя в партнёрской программе Вы будете получать рекламные показы баннеров и денежные вознаграждения.



Стоимость активации участия в партнёрской программе 5 $.

После активации места в структуре Вы сможете размещать рекламу, а так же получать бонусные показы.



Описание партнёрской программы:



Партнёрская программа состоит из четырёх матриц, каждая из которых имеет 7 мест (первое место Ваше).



Первая матрица заполняется индивидуально, то есть партнёрами, которых пригласили Вы и Ваши приглашённые, а так же переливами.

Затем идут 3 матрицы, которые заполняются в порядке очереди (живая очередь).



Когда Ваша первая матрица в общей очереди заполнена, Вы автоматически переходите во вторую матрицу, затем в третью.

Чем быстрее вы заполните стартовую матрицу, тем быстрее попадёте в живую очередь.



За личноприглашённых партнёров вы будете получать вознаграждение (спонсорский бонус), когда они будут переходить из одной матрицы в другую.



Цитата: Матрица START



Стоимость входа 5 $, из которых 0.5 $ спонсорский бонус, а 4.5 $ идут на активацию матрицы.

Рекламные показы - 5000.

После закрытия индивидуальной матрицы, начисляется 18 $.

На вывод 6 $, а 12 $ идут на вход в матрицу BRONZE (живая очередь).



Матрица BRONZE (живая очередь)



Стоимость входа 12 $, из которых 1 $ спонсорский бонус, а 11 $ идут на активацию матрицы.

Рекламные показы - 10000.

После закрытия матрицы в порядке очереди начисляется 44 $.

На вывод 14 $, а 30 $ идут на вход в матрицу SILVER (живая очередь).



Матрица SILVER (живая очередь)



Стоимость входа 30 $, из которых 5 $ спонсорский бонус, а 25 $ идут на активацию матрицы.

Рекламные показы - 25000.

После закрытия матрицы в порядке очереди, начисляется 100 $.

На вывод 30 $, а 70 $ идут на вход в матрицу GOLD (живая очередь).



Матрица GOLD (живая очередь)





Стоимость входа 70 $, из которых 10 $ спонсорский бонус, а 60 $ идут на активацию матрицы.

Рекламные показы - 80000.

После закрытия матрицы в порядке очереди, начисляется 180 $.

На вывод 175 $, а 5 $ идут на вход в матрицу START.

Общая сумма ваших вознаграждений, исключив сумму активации Стартовой матрицы, составит 220 $.

После прохождения полного круга вы начинаете снова, но уже бесплатно.

The amount of 5 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U1169****->U13444022. Memo: Shopping Cart Payment. .. Date: 17:23 05.01.17. Batch: 159348758.



