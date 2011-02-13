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advmatrix.com - advmatrix

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 21:18
#1
Специалист
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.02.2011
Сообщений: 1,290
Благодарностей: 112
КП: 0.322
advmatrix.com - advmatrix
Приветствую Всех!!!
С Новым годом и Наступающим Рождеством.

Предлагаю рассмотреть новый проект AdvMatrix.
Рекламно-матричная система.



Платёжные системы: PM и Qiwi.
Минимальная сумма выплаты 0.5 $.
Выплаты ручные.

Сумма активации 5 $.
4 последовательно заполняющиеся матрицы.
Первая матрица заполняется личниками и переливами, когда закрываете первую, переходите во вторую, затем в третью и в четвёртую, которые заполняются в порядке очереди (живая очередь).
То есть, чтобы попасть в живую очередь необходимо поработать, пригласить, ну или если повезёт получите переливы.
Так же можете размещать рекламные баннеры, показы даются за активацию и переходы в матрицы.
Так же реф. бонусы есть.

О системе, взято с сайта:

Цитата:
ADVMATRIX - сервис рекламы и заработка!

Представляем Вам сервис баннерной рекламы, в котором можно не только размещать рекламные баннеры, но и зарабатывать в партнёрской программе.

Участвуя в партнёрской программе Вы будете получать рекламные показы баннеров и денежные вознаграждения.

Стоимость активации участия в партнёрской программе 5 $.
После активации места в структуре Вы сможете размещать рекламу, а так же получать бонусные показы.

Описание партнёрской программы:

Партнёрская программа состоит из четырёх матриц, каждая из которых имеет 7 мест (первое место Ваше).

Первая матрица заполняется индивидуально, то есть партнёрами, которых пригласили Вы и Ваши приглашённые, а так же переливами.
Затем идут 3 матрицы, которые заполняются в порядке очереди (живая очередь).

Когда Ваша первая матрица в общей очереди заполнена, Вы автоматически переходите во вторую матрицу, затем в третью.
Чем быстрее вы заполните стартовую матрицу, тем быстрее попадёте в живую очередь.

За личноприглашённых партнёров вы будете получать вознаграждение (спонсорский бонус), когда они будут переходить из одной матрицы в другую.
Маркетинг (подробнее)

Цитата:
Матрица START

Стоимость входа 5 $, из которых 0.5 $ спонсорский бонус, а 4.5 $ идут на активацию матрицы.
Рекламные показы - 5000.
После закрытия индивидуальной матрицы, начисляется 18 $.
На вывод 6 $, а 12 $ идут на вход в матрицу BRONZE (живая очередь).

Матрица BRONZE (живая очередь)

Стоимость входа 12 $, из которых 1 $ спонсорский бонус, а 11 $ идут на активацию матрицы.
Рекламные показы - 10000.
После закрытия матрицы в порядке очереди начисляется 44 $.
На вывод 14 $, а 30 $ идут на вход в матрицу SILVER (живая очередь).

Матрица SILVER (живая очередь)

Стоимость входа 30 $, из которых 5 $ спонсорский бонус, а 25 $ идут на активацию матрицы.
Рекламные показы - 25000.
После закрытия матрицы в порядке очереди, начисляется 100 $.
На вывод 30 $, а 70 $ идут на вход в матрицу GOLD (живая очередь).

Матрица GOLD (живая очередь)


Стоимость входа 70 $, из которых 10 $ спонсорский бонус, а 60 $ идут на активацию матрицы.
Рекламные показы - 80000.
После закрытия матрицы в порядке очереди, начисляется 180 $.
На вывод 175 $, а 5 $ идут на вход в матрицу START.
Общая сумма ваших вознаграждений, исключив сумму активации Стартовой матрицы, составит 220 $.
После прохождения полного круга вы начинаете снова, но уже бесплатно.
Вклад:
The amount of 5 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U1169****->U13444022. Memo: Shopping Cart Payment. .. Date: 17:23 05.01.17. Batch: 159348758.

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Старый Сегодня, 22:11
#2
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Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 33,313
Благодарностей: 38,516
Записей в блоге: 11
КП: 0.093

награды Волшебный горшочек 
Re: advmatrix.com - advmatrix
Матрицa, не знаю.. они уже не работают..
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Старый Сегодня, 22:33
#3
Специалист
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.02.2011
Сообщений: 1,290
Благодарностей: 112
КП: 0.322
Автор темы Re: advmatrix.com - advmatrix
Рефка:

The amount of 0.99 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U13444022->U1169****. Memo: Payout AdvMatrix.com. Date: 18:52 05.01.17. Batch: 159356893.
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На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!
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