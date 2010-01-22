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Женщина выиграла 4 млн долларов благодаря приснившейся комбинации цифр

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награды Волшебный горшочек 
Женщина выиграла 4 млн долларов благодаря приснившейся комбинации цифр


Жительница Канады в течение 27 лет увлекалась покупкой лотерейных билетов, которые всегда одинаково заполняла. В результате женщине крупно повезло — она выиграла 3,9 миллиона долларов. Розыгрыш джекпота произошел еще в середине декабря 2016 года.

Победительницей стала Ольга Бено — жительница канадской провинции Новая Шотландия. Примечательно то, что по словам женщины, заветная комбинация чисел приснилась ей ещё в 1989 году, сообщает BBC.

«Я знаю числа наизусть, и мне показалось, что после розыгрыша я увидела их на телеэкране, но у меня не очень хорошее зрение, поэтому решила их забыть» — рассказывает Бено.

На следующий день Бено разговаривала по телефону с сестрой, просматривая газету. В конце номера она увидела все ту же знакомую комбинацию цифр.

Свой выигрыш победительница планирует потратить на приобретение жилья. Около 10 лет назад у Бено нашли серьезное заболевание. Чтобы оплатить лечение, ей пришлось продать дом. Теперь она сможет перебраться из съёмного жилья в собственный дом.


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