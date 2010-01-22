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В Сочи открыли первое казино новой игорной зоны

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В Сочи открыли первое казино новой игорной зоны


В Сочи состоялась церемония открытия первого казино новой игорной зоны «Красная Поляна», передает «Интерфакс».

Как заявил генеральный директор компании «Красная поляна» Александр Саурин, казино будут работать 1,1 тысячи человек. Ежегодно в бюджеты всех уровней будет поступать 500 миллионов рублей, пообещал он.

По словам генерального менеджера компании «Сочи Казино и Курорт» Стюарта Мак Лафлина, в новом казино 569 игровых автоматов и 70 игровых столов. Первый покерный турнир состоится 20 января.

В пресс-службе заведения рассказали, что в проект вложат четыре миллиарда рублей. По прогнозам, количество посетителей в горном кластере увеличится на 25% в первый полный год работы с дальнейшим ростом до 60%. На пятый год работы ожидается до одного миллиона посетителей.

Постановление правительства о создании игорной зоны «Красная поляна» было подписано в середине августа. Она занимает 165 тысяч квадратных метров в горном кластере Сочи.

В 2009 году в России запретили любую игорную деятельность, кроме букмекерских контор, тотализаторов и лотерей. Исключением стали четыре игровые зоны — в Калининградской области, Алтайском, Приморском и Краснодарском краях. В июле 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий создать игорную зону на территории Республики Крым.

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Последний раз редактировалось Ratatara; Сегодня в 20:44.
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