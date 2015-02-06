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Кран в виде настольной игры, заработок до 1100 раз в десять минут

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Всё о кранах криптовалют. Популярные краны и способы заработка на них
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Старый Сегодня, 20:26
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 75
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Кран в виде настольной игры, заработок до 1100 раз в десять минут
Всем привет! Хочу познакомить (всех, кто еще не знаком;-)) с интересным краном, раздающим сатоши. Регистрация очень простая, нужно указать почту, биткоин кошелек, придумать пароль и затем подтвердить пароль.
Для заработка сатоши переходим во вкладку Game и нажимаем большую синюю кнопку Start game. Появится подобие настольной игры с кружочками от 1 до 35, где 35 это Финиш. Для того, чтобы получить сатоши нужно в правом верхнем углу запустить кнопкой ROLL колесо 6 раз. После того как шесть раз прокрутили колесо вместо него появится мигающая кнопка claime bonus, нажимаем ее и решаем простую каптчу и нажать большую кнопку Get Reward Now. Должна появиться надпись bonus taken и запустится таймер. Играть можно раз в 10 минут.

Описание игры:
В начале игры на старте находится ракета, которая за 6 ходов должна достичь финиша, в этом случае мы получим максимальное вознаграждение около 1100 сатоши. (Если честно, то так и не поняла, от чего зависит сумма, но иногда на финише дают 650-700, чаще 1000-1117). Если до финиша не добрались за 6 ходов, то сумма сатоши будет небольшая, в среднем 45-60 сатоши. Некоторые кружки на карте имеет стрелки, желтая – переносит вперед, красная - отбрасывает назад.
Кран накопительный, минималка на вывод небольшая 25 000 сатоши. Реферальная программа одноуровневая 50% от заработка реферала.
РЕГИСТРАЦИЯ
Мой видеообзор крана:
Скрин выплаты:
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Последний раз редактировалось Arise; Сегодня в 20:34.
Arise на форуме  
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