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ПАММ-счет Стрелок 147542 (Альфа-Форекс)

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Обсуждение ПАММ-счетов со сроком существования менее 1 года.
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Старый Сегодня, 20:23
#1
Интересующийся
 
Имя: Ким
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 02.11.2015
Сообщений: 151
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.001
ПАММ-счет Стрелок 147542 (Альфа-Форекс)
ПАММ-счет Стрелок 147542 (Альфа-Форекс)
мониторинг ПАММа:
https://my.alfa-forex.ru/public/pamm/view/12278
https://www.myfxbook.com/members/nat...%D0%BA/1920844
дата создания ПАММа: 06.12.2016
валюта ПАММ-счета: USD
опыт работы: 8 лет
стартовый капитал: 100$
оферта:
Вознаграждение управляющему: 30%
Ввод/Вывод: 100/10 (USD)
Минимальный период участия: 1 день
Работа со стопами. Доходность 5-15% в месяц.
Наш сайт: www.fmis.money
Наша почта: info@fmis.money

Собственный капитал в памм-счете на данный момент около 5000 USD. В ближайшее время доведем до 10 000 USD.
Ким Денисенко вне форума  
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