ПАММ-счет Стрелок 147542 (Альфа-Форекс)
мониторинг ПАММа:
https://my.alfa-forex.ru/public/pamm/view/12278
https://www.myfxbook.com/members/nat...%D0%BA/1920844
дата создания ПАММа:
06.12.2016
валюта ПАММ-счета:
USD
опыт работы:
8 лет
стартовый капитал:
100$
оферта:
Вознаграждение управляющему: 30%
Ввод/Вывод: 100/10 (USD)
Минимальный период участия: 1 день
Работа со стопами. Доходность 5-15% в месяц.
Наш сайт: www.fmis.money
Наша почта: info@fmis.money
Собственный капитал в памм-счете на данный момент около 5000 USD. В ближайшее время доведем до 10 000 USD.