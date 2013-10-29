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Непредсказуемый Юань влияет на глобальные рынки и Bitcoin

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Старый Сегодня, 20:16
#1
Премиум
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 2,549
Благодарностей: 1,384
КП: 0.693
Непредсказуемый Юань влияет на глобальные рынки и Bitcoin
Впервые за несколько месяцев, китайский юань значительно вырос. Валютные рынки отреагировали негативно на эту новость, понизился даже доллар. Кроме того, эта новость, кажется, указывают на то о чем предупреждали многие финансовые эксперты - Юань совершенно непредсказуем. Китайские трейдеры также являются движущей силой цены Bitcoin, и совершенно понятно почему после увеличения цены юаня, упала и криптовалюта.

Рост Юаня явился полной неожиданностью для всех финансовых экспертов. На самом деле, китайская валюта отметила наибольший рост начиная с 2010 года, расходы по займам овернайт в Гонконге резко выросли. Но эта новость имеет гораздо более широкие последствия для финансового рынка.

Доллар США, сильно понизился в результате фиксации прибыли. Доллар США потерял более одного процента по отношению к иене и ослаб по отношению к евро. Довольно захватывающее развитие событий на мировом финансовом рынке.В долгосрочной перспективе финансовые эксперты предсказывали будущее ослабление юаня, так что тенденция, которая возникла сегодня не продлится долго.

Можно утверждать, китайское правительство и PBOC будет делать все возможное, чтобы избежать повторения 2016 года Тем не менее, в связи с сокращением валютных резервов, это легче сказать, чем сделать.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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Alex077 вне форума  
Старый Сегодня, 20:36
#2
Любитель
 
Имя: Светлана
Пол: Женский
Адрес: Славянск-на-Кубани
Регистрация: 16.11.2016
Сообщений: 673
Благодарностей: 28
КП: 0.036
Re: Непредсказуемый Юань влияет на глобальные рынки и Bitcoin
Ага, получается, если юань будет падать, то биткоин непременно будет расти.
Но, в начале статьи сказано, что юань совершенно непредсказуем. Получается, что и биткоин тогда не предсказуем. И за его падением может не последовать роста.
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