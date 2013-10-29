Непредсказуемый Юань влияет на глобальные рынки и Bitcoin

Впервые за несколько месяцев, китайский юань значительно вырос. Валютные рынки отреагировали негативно на эту новость, понизился даже доллар. Кроме того, эта новость, кажется, указывают на то о чем предупреждали многие финансовые эксперты - Юань совершенно непредсказуем. Китайские трейдеры также являются движущей силой цены Bitcoin, и совершенно понятно почему после увеличения цены юаня, упала и криптовалюта.
Рост Юаня явился полной неожиданностью для всех финансовых экспертов. На самом деле, китайская валюта отметила наибольший рост начиная с 2010 года, расходы по займам овернайт в Гонконге резко выросли. Но эта новость имеет гораздо более широкие последствия для финансового рынка.
Доллар США, сильно понизился в результате фиксации прибыли. Доллар США потерял более одного процента по отношению к иене и ослаб по отношению к евро. Довольно захватывающее развитие событий на мировом финансовом рынке.В долгосрочной перспективе финансовые эксперты предсказывали будущее ослабление юаня, так что тенденция, которая возникла сегодня не продлится долго.
Можно утверждать, китайское правительство и PBOC будет делать все возможное, чтобы избежать повторения 2016 года Тем не менее, в связи с сокращением валютных резервов, это легче сказать, чем сделать.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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